Bolsa de Rosário reduz estimativa de produção de trigo a 19,5 milhões de t

São Paulo, 10 - A Bolsa de Comércio de Rosário estimou a produção de trigo em 2024/25 na Argentina em 19,5 milhões de toneladas. O volume representa queda de 1 milhão de toneladas ante o que era esperado durante o plantio, disse a bolsa, acrescentando que a redução se deve à falta de chuvas em setembro e no começo de outubro. "Infelizmente, a safra continua se deteriorando à medida que fases importantes de definição de rendimento avançam na Argentina. É urgente a necessidade de chuvas significativas em larga escala para completar o enchimento dos grãos e conter a queda que vem se confirmando semana após semana", disse a bolsa em relatório. A bolsa estimou também que 310 mil hectares dos 6,7 milhões de hectares semeados deixarão de ser colhidos. Apesar disso, a estimativa de produção, se confirmada, representará aumento de 34% ante a colheita da temporada anterior, de 14,5 milhões de toneladas. Será também a segunda maior produção nos últimos 15 anos, segundo a bolsa. Para o milho e a soja, a bolsa manteve as estimativas de área plantada em 8 milhões e 17,7 milhões de hectares, respectivamente. "No entanto, diante da falta de água e da impossibilidade de atrasar o plantio no Centro e no Norte do país, como costumava ocorrer antes da expansão territorial da cigarrinha-do-milho, pode haver uma nova migração de hectares (do milho) para a soja", observou.