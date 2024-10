BMW e Mercedes têm queda em vendas trimestrais com fraqueza da demanda na China

Por Andrey Sychev e Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - A demanda fraca e a concorrência acirrada na China atingiram as vendas da BMW e da Mercedes no terceiro trimestre, informaram as montadoras alemãs nesta quinta-feira.

O setor automobilístico alemão está enfrentando vários desafios, que vão desde os altos custos de produção e a transição para veículos elétricos até a queda da demanda e o aumento da concorrência de montadoras chinesas.

No trimestre de julho a setembro, as vendas da BMW caíram 13%, enquanto a Mercedes registrou uma queda de 3%.

A demanda na China, o maior mercado automotivo do mundo, está sofrendo com uma economia em desaceleração, enquanto as montadoras estrangeiras enfrentam forte concorrência de fabricantes locais que oferecem modelos mais baratos, especialmente de veículos elétricos.

As vendas da BMW na China caíram em um terço, enquanto as da Mercedes recuaram 13%.

O segmento de alto padrão da Mercedes foi atingido em particular pela redução dos gastos discricionários do consumidor na China, afetando sua linha de luxo Classe S.

A BMW não especificou o desempenho de cada modelo na China, mas disse que as vendas globais de suas limusines Rolls-Royce caíram 16%, enquanto sua marca Mini sofreu uma queda de 25%.

A Mercedes também observou um mercado global fraco de veículos elétricos a bateria, relatando uma queda de 31% nessas vendas. Para a BMW, as vendas desse tipo de veículo subiram 10% no trimestre.

As empresas cortaram suas previsões anuais em setembro, citando um mercado chinês lento, enquanto a BMW também mencionou problemas com um sistema de freios fornecido pela Continental.