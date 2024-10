Bia Haddad é eliminada do WTA 1000 de Wuhan; Sabalenka vai às quartas de final

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (12ª do ranking da WTA) foi eliminada na segunda rodada do WTA 1000 de Wuhan, ao perder nesta quinta-feira (10) para a polonesa Magdalena Frech (27ª) por 1-6, 6-4 e 6-0.

Entre as partidas disputadas nesta quinta-feira, se destaca a vitória da primeira cabeça de chave, a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª do mundo), que venceu de virada a cazaque de origem russa Yulia Putintseva por 1-6, 6-4 e 6-0.

A campeã de dois 'Majors' deste ano (Aberto da Austrália e US Open) disputará uma vaga nas semifinais justamente contra Frech.

Outras favoritas como Coco Gauff (4ª) e Jasmine Paolini (6ª) também figuraram entre as oito cabeças de chave do torneio, ao contrário da americana Jessica Pegula (3º), que recentemente foi vice-campeã do US Open, e acabou sendo eliminada pela chinesa Wang Xinyu (51ª).

--- Resultados do WTA 1000 de Wuhan

. Simples feminino - Oitavas de final:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Yulia Putintseva (KAZ) 1-6, 6-4, 6-0

Magdalena Frech (POL) x Beatriz Haddad Maia (BRA/N.9) 6-3, 6-2

Cori Gauff (EUA/N.4) x Marta Kostyuk (UCR/N.13) 6-4, 6-1

Magda Linette (POL) x Daria Kasatkina (RUS/N.8) 6-2, 6-3

Zheng Qinwen (CHN/N.5) x Leylah Fernandez (CAN) 5-7, 6-3, 6-0

Jasmine Paolini (ITA/N.3) x Erika Andreeva (RUS) 6-3, 6-2

Ekaterina Alexandrova (RUS) x Hailey Baptiste (EUA) 6-1, 6-1

Wang Xinyu (CHN) x Jessica Pegula (EUA/N.2) 6-3, 7-5

