Bets: o que ainda falta entender sobre a novela das casas de apostas

A novela das bets brasileiras está longe de acabar. No mais recente capítulo está a exclusão, a partir desta sexta-feira (11), das casas de apostas que não foram incluídas nas listas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Mas nem quando as marcas irregulares saem do ar está muito claro. Estão aprovadas para operar apenas até o final deste ano 210 casas de aposta de 96 empresas. Outras 18 empresas foram liberadas por quatro estados. O UOL responde as principais dúvidas sobre o tema, veja:

Quando as plataformas saem do ar?

Governo começa a retirar bets do ar nesta sexta-feira (11), mas não é possível precisar quando cada uma sai do ar. A interrupção dos sites será realizada com o auxílio da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Segundo do Ministério da Fazenda, a medida atinge todas as empresas que não preenchem os requisitos para conquistar a autorização em âmbito nacional ou estadual.

Qual é a data limite para saques?

Apostadores têm até esta quinta-feira (10) para sacar recursos. Aqueles que permanecem com o dinheiro preso nas plataformas que não foram autorizadas devem seguir a orientação do Ministério da Fazenda a retirar os valores. Caso não optem pela retirada, há o risco de ficar no prejuízo após o bloqueio das plataforma.

E as apostas de longo prazo, como ficam?

Situação é incerta para aqueles com apostas não concluídas. Questionado sobre quem mantém uma aposta de longo prazo nas bets em situação irregular, o Ministério da Fazenda não retornou com a orientação. A situação vale para apostas nas definições de competições em andamento, como, por exemplo, a escolha do próximo time campeão do Campeonato Brasileiro.

Estados também podem liberar bets?

Casas de aposta receberam autorização no Rio de Janeiro. Fora da lista nacional, algumas bets recorreram a uma liminar (decisão provisória) da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) para operar. O movimento libera, por exemplo, a operação da Esportes da Sorte e da Vai de Bet, ambas envolvidas em investigações que apuram o uso das bets para lavar dinheiro. Usando a mesma brecha, Paraná, Maranhão e Minas também autorizaram algumas casas de apostas.

A Advocacia-Geral da União conseguiu reverter a decisão que permite aos estados liberar bets. O entendimento acatado pelo TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) suspende a operação nacional das casas de apostas credenciadas pela Loterj. "Ainda que concebida como serviço público de competência estadual, não se dispensa o controle federal da atividade, sem o qual há, efetivamente, risco para a ordem pública", determinou o desembargador João Batista Moreira.

Mas decisão da Justiça não retirou bets da lista do Ministério da Fazenda. Mesmo com a decisão do TRF1, as casas de aposta liberadas a partir da liminar permanecem na última relação elaborada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Com isso, elas permanecerão ativas até uma nova determinação.

As listas são das empresas, bets e sites que podem, provisoriamente, continuar operando até dezembro - umas com autorização do MF e outras com autorização dos estados, sob responsabilidade deles.

Ministério da Fazenda, em nota

Liminar permite atuação das bets sem o consentimento do governo. As empresas liberadas com a iniciativa da Loterj devem manter a atuação em todo o Brasil. "Com as liminares, essas bets não serão derrubadas", avalia Raphael Paçó Barbieri, especialista no mercado de apostas da CCLA Advogados. "Uma bet pode ter a sua sede e provedores em determinado estado e realizar jogos de apostadores das mais diversas localidades do país", reforça Fernando de Jesus Santana, do Wilton Gomes Advogados.

Insegurança jurídica e deve chegar ao STF (Supremo Tribunal Federal). Magnho José, presidente do IJL (Instituto Jogo Legal), estima que a solução do caso chegará à última instância do Judiciário. "Existe uma tese desenvolvida pela Loterj e a versão do Ministério da Fazenda. Quem decide sobre esse caso é o Judiciário", pondera. A AGU, inclusive, já enviou uma manifestação à Suprema Corte com informações sobre as medidas tomadas para evitar impactos negativos das bets.

Bets autorizadas não estão garantidas no ano que vem?

Não, elas operam até o fim deste ano, mas precisam cumprir novas regras em 2025. A partir do ano que vem, as empresas autorizadas precisarão cumprir todas as regras para combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva. Além disso, as casas de aposta deverão pagar R$ 30 milhões para começar a operar com a extensão bet.br, que confirmará a legalidade dos sites.

Quais são as bets autorizadas?

Lista Nacional

1 Pra 1

1xBet

1xcassinos

365sb

4play

6r

7 Games

9d

9f

Acelerabet

Afun

Alfa.bet

Amabet

Anima Bet

Aposta 1

Aposta Ganha

Aposta365 aposta365.com

Apostamax

ApostaOnline

ApostaTudo

Apostou

Apostou Ganhou

Apuesta360

ArenaPlus

B1.bet

B2X

Bacana Play

Bandbet

Bankbet

BateuBet

Bet Aki

Bet Fusion

Bet gorillas

Bet Sul

Bet Vera

Bet Warrior

Bet.app

Bet.bet

Bet365

Bet4

Bet7k

Betagora

Betano

Betão

Betboo

Betboom

BetBra

BetCopa

BetdaSorte

Betesporte

Betex

Betfair

BetFast

BetFive

BetFortuna

Betinha

Betman

Betmillion

Betmotion

Betnacional

Betpark

Betsat

Betspeed

Betsson

Betway

Bicho no Pix

Big Win Free

Blaze

Bolsa de Aposta

BR4Bet

Brasil Bet

Brazino777

BRBET

BRX Gaming

Bullsbet

Caesar's

Casa de Apostas

Cassino Pix

Cbet

Chegou Bet

Cibet

Claro Bet

Dashboard Fund

Davbet

Donald bet

Dupoc

Elisa.bet

Esporte 365

EsportivaBet

Estadium

EstrelaBet

F12.bet

Faz1bet

FazoBetAí

FlaBet

Fogo777

Fortuna Play

Fulltbet

Galera Bet

GeralBet

GingaBet

GoldeBet

GRXBet

H2.Bet

H2bet

Hanzbet

Hiper Bet

Ijogo

IN2BET

InplayBet

Jackpot City

JetBet

Joga Limpo

Joganho

Jogo de Ouro

JonBet

Kbet

King Panda

KTO

LampionsBet

Lance de Sorte

Lanistar

Latinbet

Leo Vegas

Liderbet

Logame

LogFlix

Lotoaposta

Lotogreen

Lottolanm

LottoMaster

Luck.bet

Luckydays

Lumosbet

Luva.bet

Magicjackpot

Marjosports

MatchBook

MaximaBet

MC Games

Megaposta

Meridianbet

MetBet

MetGol

MMABet

MonteCarlos

MonteCarlosbet

Mr. Jack Bet

Mundifortuna

NossaBet

Novibet

Odd Fair

Oleybet

OnlyBets

OTEN

P9

Pagamentos.bet

Pagbet

Pagol

PAPI GAMES

Parimatch

Pimile

Pinbet

Pinnacle

Pitaco

PixBet

Play Uzu

Play7

Playbonds

Playpix

PokerStars

Puskas Bet

QGBet

R7

Receba.com

ReidoPitaco

Responsa

Ricobet

Rio Jogos

Rivalo

Royal Panda

SeguroBet

SeuBet

Sorte na Bet

Sorte online

SorteBet

Spin Palace

Spin365

Sportingbet

Sportsbet.io

SportyBet

Stake

Startbet

Superbet

SupremaBet

Tivobet

Tropino

Única Bet

UPBETBR

Vbet

Verdinha

Vertbet

Viva Sorte

Vivaro

Wjcasino

Xbet

XPGames

Zbet

Zedocash

Zona de Jogo

Lista estadual