BC do Japão pode elevar juros se tiver maior confiança nas previsões, diz vice-presidente

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O vice-presidente do Banco do Japão, Ryozo Himino, disse nesta quinta-feira que o banco central japonês considerará a possibilidade de elevar a taxa de juros se as autoridades tiverem "maior confiança" de que suas previsões econômicas e de preços serão concretizadas.

Himino disse que a decisão do Banco do Japão sobre quando aumentar os juros será tomada com base na análise da "totalidade" dos dados apresentados em cada reunião de política monetária.

"Não estamos em um curso predefinido", disse Himino, acrescentando que o banco central japonês "avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos em cada reunião."

O tipo de dados em que o Banco do Japão se concentra para definir a política monetária varia e muda ao longo do tempo, disse Himino, observando que os dados de emprego e consumo dos Estados Unidos, bem como o consumo na China, podem agora merecer mais atenção do que antes.

"Mais para frente neste ano, teremos mais dados sobre o repasse do aumento salarial deste ano para os preços de serviços e informações qualitativas e quantitativas relacionadas às negociações salariais de 2025", disse Himino em um seminário.

O Banco do Japão também terá mais dados sobre como os movimentos da taxa de câmbio podem afetar a inflação por meio dos preços de importação, disse ele, acrescentando que a lista de dados a serem analisados está "em constante evolução".

Embora as estatísticas para o ano fiscal completo só estejam disponíveis após o final do ano, o banco central não necessariamente aguardará até lá para julgar se a economia está pronta para novos aumentos de juros, disse Himino.

O Banco do Japão abandonou os juros negativos em março e elevou os custos de empréstimos de curto prazo para 0,25%, considerando que o Japão está progredindo no sentido de atingir de forma duradoura sua meta de inflação de 2%. Espera-se que o banco mantenha os juros em sua próxima reunião, nos dias 30 e 31 de outubro.