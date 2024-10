Após Boulos criticar fundo eleitoral, PT deve doar mais R$ 15 mi a campanha

Do UOL, em São Paulo

Após doar quase R$ 30 milhões no primeiro turno à campanha de Guilherme Boulos (PSOL), o PT fará um novo repasse milionário ao candidato com recursos do fundo eleitoral. Nesta quinta (10), o deputado criticou o "tamanho" da verba destinada a partidos.

O que aconteceu

Valor repassado agora pelo PT deve ser de cerca de R$ 15 milhões. O UOL apurou com dirigentes do partido que a quantia será definida nesta semana pela Executiva Nacional da legenda. O PT reservou parte do fundo eleitoral para o segundo turno e fará a distribuição dos valores entre candidatos petistas ou apoiados pela sigla, caso de Boulos, que tem a ex-prefeita petista Marta Suplicy como vice.

PT já havia repassado R$ 29,1 milhões a Boulos no primeiro turno. A campanha do deputado federal é vista como prioridade para o partido e para o presidente Lula (PT). O adversário de Boulos, Ricardo Nunes (MDB), é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Candidato do PSOL fez críticas ao fundo eleitoral. "O grande problema é a dimensão, é o tamanho do fundo eleitoral, que o meu partido votou contra e o PL votou a favor", disse ele, em sabatina da rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico. O fundo eleitoral também foi alvo de ataques do candidato Pablo Marçal (PRTB) na campanha.

Boulos é o candidato que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral em São Paulo. Quase toda a campanha dele no primeiro turno foi bancada com recursos públicos. Dos R$ 65 milhões que já recebeu, R$ 64,1 milhões vieram de repasses de PSOL (R$ 35 milhões) e PT (R$ 29,1 milhões). O restante foi proveniente de doações de pessoas físicas.

Nunes foi o segundo que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral. A campanha do adversário de Boulos ganhou R$ 44,2 milhões de partidos que apoiam a sua reeleição. O PL fez a maior doação: R$ 17 milhões.

Boulos tem a campanha mais cara de todo o país. Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), atualizados até esta quinta, ele já gastou R$ 46,1 milhões. Em segundo lugar, está Nunes, com 29,6 milhões em gastos.

O PT recebeu R$ 619,8 milhões de fundo eleitoral para o pleito deste ano. O valor é superado apenas pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, que teve a maior fatia do fundo: R$ 886,8 milhões.