Alcaraz perde para Machac nas quartas de final de Xangai; Sinner vence Medvedev

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, derrotou com facilidade o russo Daniil Medvedev em dois sets (6-1 e 6-4) nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, e não haverá o tão esperado duelo nas semifinais entre ele e Carlos Alcaraz (N.2), já que o espanhol perdeu para o tcheco Tomas Machac (N.33) por 7-6 (7/5) e 7-5.

Numa partida em que Alcaraz entrou na quadra logo após o anúncio da aposentadoria da lenda do tênis espanhol Rafael Nadal, após a disputa da 'Final 8' da Copa Davis no final de novembro, o jovem murciano de 21 anos parecia desconectado em diversos momentos do jogo, o que acabou lhe custando a derrota.

Alcaraz não conseguiu aproveitar as inúmeras oportunidades que teve para quebrar o serviço do adversário (apenas uma em oito), enquanto Machac conseguiu fazer isso duas vezes, ambas no segundo set.

A partida começou a escapar para o murciano ao perder dois break points no terceiro e sétimo game do primeiro set, o que o obrigou a ir para o tie-break, que acabou perdendo para um adversário que jogou bem nos momentos decisivos apesar de cometer inúmeras faltas diretas (42 em 20).

"Contra ele você não tem outra opção; você tem que jogar muito bem se quiser vencê-lo", declarou Machac.

Mais cedo, foi a quarta vez em cinco partidas disputadas nesta temporada que Sinner, de 23 anos, venceu Medvedev (de 28), que só conseguiu derrotar o italiano nas quartas de final de Wimbledon após uma tremenda batalha de cinco sets.

Com esta vitória, Sinner equilibra os duelos diretos com Medvedev (sete vitórias para cada um). Com 27 'winners' e apenas 10 faltas diretas, Sinner dominou uma partida que durou 1h24, com poucos espectadores nas arquibancadas do complexo de tênis de Xangai.

- Russo sente incômodo -

O pulso do italiano só pareceu tremer no último game da partida, quando após desperdiçar o primeiro match point deu a Medvedev a única oportunidade de quebra de toda a partida, embora Sinner rapidamente tenha salvado e fechado a partida com um saque e um voleio.

"Obviamente estou muito feliz com a forma como conduzi a partida", disse Sinner, que revelou que o seu adversário não jogou o seu melhor: "Acho que ele sentiu desconforto no ombro e não conseguiu acertar o forehand como teria desejado. Espero que ele se recupere o mais rápido possível".

Ao longo da partida, Medvedev tocou seguidamente no ombro direito, como havia feito no dia anterior, e recebeu atendimento médico em diversos momentos.

Sinner já venceu o Aberto da Austrália e o US Open nesta temporada e alcançou o primeiro lugar no ranking da ATP, embora ainda esteja aguardando a resolução definitiva de seu caso de doping.

Questionado se alguma vez sonhou com uma carreira como esta, o italiano reconheceu: "É melhor. Não se pode planejar algo assim quando se é mais jovem. A gente nunca sabe o que vai acontecer na carreira".

