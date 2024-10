10.10 Shopee: confira 10 produtos com desconto para comprar hoje

A Shopee realiza hoje o 10.10 Festival Lojas Oficiais, evento com ofertas e cupons exclusivos na plataforma. Para ajudar você a aproveitar essa liquidação, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com roupas, brinquedo, produtos para casa e também para cuidados pessoais, com descontos de até 83%.

Confira a seguir os destaques de cada produto, segundo informações disponibilizadas pelos seus fabricantes/vendedores.

Roupas e acessórios

Kit com 3 sutiãs de microfibra reforçados.

Possuem bojos, alças ajustáveis e fechamento por colchetes.

Disponível em diferentes tamanhos.

Sapatilha com nó lateral e bico fino.

Promete ser confortável para o dia a dia.

Disponível em diferentes cores e tamanhos.

Kit possui 2 calças leggings.

Disponível em diferentes cores e tamanhos.

Conjunto com calça e colete assimétrico.

Possui textura delicada.

Disponível também na cor preta e em diferentes tamanhos.

Camiseta masculina para uso casual.

Sem transparência.

Promete leveza e conforto com tecido em poliéster.

Disponível em diferentes cores e tamanhos.

Kits com conjuntos de roupas sortidos para meninas e meninos.

Com 5 camisetas/regatas e 5 shorts.

Disponível em diferentes tamanhos.

Brinquedo

Mini máquina fotográfica para crianças.

Display colorido de 2 polegadas.

Resolução da câmera: 1080P (1440x1080) e 720P (1280x720).

Com bateria recarregável.

Possui um mini cartão SD de até 32 GB.

Casa

Kit possui um edredom dupla face para cama casal queen.

Acompanha duas fronhas.

Tecido 100% poliéster.

Disponível em diferentes cores.

Mini compressor é sem fio e portátil, com display digital LED.

Mede a pressão e suporta quatro modos de inflação.

Com bateria interna de 4000mAh, que promete uma longa duração e baixo consumo de energia.

Cuidados pessoais

Massageador multifuncional com 6 velocidade ajustáveis e 4 pontas de massagem de borracha.

Possui um motor silencioso.

É ideal para quem pratica esportes.

Disponível em diferentes cores.

Este kit possui protetor solar de 60 FPS, gel de limpeza e sérum facial da Principia.

Promete diminuir cravos e espinhas, além de controlar a oleosidade.

Remove as impurezas da pele e protege contra os raios do sol.

Uso diário.

