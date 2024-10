Wimbledon substitui juízes de linha por sistema eletrônico

O torneio de Wimbledon anunciou nesta quarta-feira (10) que substituirá os juízes de linha por um sistema eletrônico, mudando uma tradição de 147 anos.

Esses juízes de linha, que se vestem de forma muito particular, fazem parte do cenário do torneio assim como o uniforme todo branco que os tenistas são obrigados a usar.

Mas Wimbledon agora se alinha com outras competições ao redor do mundo, aderindo a uma mudança que visa "equilibrar tradição e inovação".

A ATP anunciou em 2023 a adoção da chamada linha eletrônica (ELC) a partir de 2025 em todo o circuito para "otimizar a precisão e consistência nos torneios", e agora a mudança foi anunciada para o ano que vem em Wimbledon.

"Essa tecnologia estará em todas as quadras para jogos do torneio e qualifying e será usada para indicar 'out' (fora) e 'fault' (falta), que até agora eram trabalho dos juízes de linha", diz o comunicado publicado nesta quarta-feira pelo All England Club, sede do torneio.

A edição de 2025 de Wimbledon será disputada de 30 de junho a 13 de julho.

