Vitória de Moraes: imprensa francesa repercute reativação do X no Brasil

A imprensa francesa repercute o retorno da rede social X ao Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, anunciou que a plataforma de Elon Musk acatou todas as exigências judiciais e voltará a ficar disponível no Brasil, após mais de um mês suspensa, acusada de alimentar a desinformação e por não ter um representante legal no país.

Moraes confirmou que o X pagou R$ 28,6 milhões em multas, a última exigência imposta à plataforma para voltar a operar em território brasileiro. Os jornais Le Monde e Le Parisien recordam cada etapa da longa queda de braço entre o presidente do STF e o bilionário americano.

Le Parisien destaca que a plataforma tem sido questionada muito além das fronteiras do Brasil por sua condescendência com a desinformação. "Detratores da rede também acusam o X de ter se tornado porta-voz da direita radical ou de apoiar a candidatura de Donald Trump nos Estados Unidos", acrescenta a reportagem.

Juiz inflexível

O jornal Le Monde relata que Moraes vinha sendo inflexível há muito tempo, por considerar que o X constituía uma ameaça à democracia ao promover a desinformação. "Uma visão compartilhada pelo presidente Lula", acrescenta a reportagem, lembrando que em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em setembro, Lula afirmou que os Estados "não devem se deixar intimidar por indivíduos, empresas ou plataformas digitais que se considerem acima da lei". Já o antecessor de extrema direita, Jair Bolsonaro, continuou a apoiar Musk, alardeando "censura", aponta o veículo francês.

Para ressaltar a relevância do caso, o Le Monde explica que o Brasil é um país ultra conectado, com mais de um celular por habitante. Após a suspensão do X, parte de seus usuários começou a migrar para plataformas menores, como Threads e Bluesky, mas essas redes não conseguiram se estabelecer plenamente como substitutos naturais do antigo Twitter.

Na terça-feira, Moraes deu 24 horas à Anatel para que tome as "providências necessárias" à reativação do X.