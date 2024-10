Visão do mercado para cortes de juros do Fed permanecem praticamente inalteradas após ata

A ata da última decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não trouxe grande variação nas apostas do mercado financeiro para o ciclo de afrouxamento do BC dos Estados Unidos em 2024. De acordo com o CME Group, a chance de corte de 25 pontos-base no encontro de novembro ainda é o cenário mais provável, que avançou levemente a 77,7%. Antes da publicação da ata, a probabilidade estava em 76%.

No começo desta tarde, o CME registrou um aumento nas apostas por pausa no próximo encontro do Fed - por mais que este cenário tenha recuado levemente com a ata. Agora, a probabilidade de manutenção está em 22,3%. Antes da ata, estava em 24,1%; e ontem, no mesmo horário, estava próximo de 14%.

No cenário para dezembro, as apostas permaneceram inalteradas, com a probabilidade de cortes agregados de 50 pb em 76,4%.