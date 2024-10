TV que vira quadro ou com LED atrás: 5 modelos em promoção por até R$ 3.000

Se você está querendo uma TV nova, esta pode ser uma boa oportunidade. O Guia de Compras UOL encontrou alguns modelos de smart TVs em promoção na Mega Oferta Amazon, dia de descontos exclusivos para assinantes Prime.

Os produtos selecionados possuem diferentes tamanhos e tecnologias, que variam de preço entre R$ 1.312,90 e R$ 2.899. Contudo, os consumidores que assinarem o Amazon Prime e fizerem a primeira compra até o final do dia podem utilizar o cupom PRIMEUOL50, que dá R$ 50 de desconto no pedido.

Confira a lista completa das televisões em promoção a seguir:

Tela Full HD com resolução 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização igual a 60 Hz

Possui conexão bluetooth, USB e HDMI

Dá acesso a streamings como Netflix, Prime Video, GloboPlay e mais

Garantia de 1 ano

Resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 50 Hz

Tela matte antirreflexo, que fornece imagens com texturas mais detalhadas

Possui a assistente virtual Alexa integrada, além de conexão bluetooth, USB e HDMI

Com suporte capaz de rotacionar a TV na horizontal ou vertical, além de sensor de iluminação inteligente

Tem o Modo Arte, que exibe obras de arte e transforma a TV em um quadro decorativo

Garantia de 1 ano

Tela com resolução 4K (3840 x 2160 pixels) com taxa de atualização igual a 60 Hz

Busca inteligente: aparelho é capaz de controlar de forma fácil e rápida os filmes, séries e canais favoritos

Conexão bluetooth, USB e HDMI

Dá acesso às diferentes plataformas de vídeo e streaming

Com garantia de 1 ano

Seu diferencial são as luzes LED na parte de trás que mudam de conforme a imagem na tela, dando maior sensação de imersão

Tela 4K (3840 x 2160 Pixels) com taxa de atualização de 60 Hz

Possui Google assistente integrado, além do sistema operacional Google TV

Conexão bluetooth, HDMI, USB, além de saída de fone de ouvido

Acesso à Netflix, YouTube e Prime Video por botões de atalho

Garantia de 1 ano

Tela 4K (3840 x 2160 Pixels) com taxa de atualização de 60 Hz

Com assistente virtual Alexa integrada, reconhecimento de voz e controle remoto através do app LG ThinQ

Conexão bluetooth, HDMI e USB

Acesso à Netflix, YouTube e Prime Video por botões de atalho

Garantia de 12 meses

Cupom de R$ 50 OFF

Leitores do Guia de Compras UOL que assinarem o Amazon Prime e fizerem sua primeira compra até o fim do dia poderão usar o cupom PRIMEUOL50 e ganhar R$ 50 de desconto em pedidos acima de R$ 150. O desconto só é aplicável a itens vendidos e entregues pela Amazon. Clique aqui para mais informações.

Como escolher uma TV?

Segundo o especialista em TVs, Alex dos Santos, a qualidade da imagem continua sendo a característica mais importante na escolha de uma televisão.

A dica é fugir dos televisores mais baratos, que costumam ser muito limitados, e já investir em uma TV 4K, para não se arrepender depois. Alex dos Santos

Segundo ele, a maior oferta de conteúdo e jogos de videogame disponíveis nessa resolução justifica a compra. E as imagens ganham mais detalhamento e nitidez.

Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), concorda.

Como a TV é um bem que dura muito, vale a pena investir um pouco mais em uma tela 4K para ver filmes, séries e jogos de futebol. Marcelo Zuffo

A diferença de preço compensa. Na comparação direta, dá para comprar um televisor 4K de 43 polegadas com R$ 200 a mais, em média, do que custa uma Full HD de mesmo tamanho. E no caso da resolução, com 3.840 por 2.160 pixels, a 4K é quatro vezes superior à das TVs Full HD.

Isso significa maior detalhamento, nitidez e profundidade da imagem, mesmo quando o sofá está mais perto da tela.

Mas atenção: o resultado é mais perceptível quando o conteúdo original também estiver em 4K. Hoje, já existe uma boa variedade de filmes, séries, jogos de futebol e outras competições esportivas disponíveis nessa resolução, principalmente nos serviços de streaming. Por enquanto, a TV digital aberta ainda segue o padrão Full HD.

Há uma tendência de redução de conteúdo em Full HD, tanto nos serviços de streaming como na evolução da TV digital nos próximos anos. Marcelo Zuffo

*Com texto de Eduardo Bonjoch.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.