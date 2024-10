Trump e Kamala disputam condado da Pensilvânia conhecido por escolher presidentes

Por Jarrett Renshaw

ERIE, Estados Unidos (Reuters) - O centro de comando da campanha do candidato republicano à Presidência, Donald Trump, em um dos condados mais disputados do Estado da Pensilvânia fica em uma pequena sala de um escritório alugado pelo Partido Republicano do Condado de Erie.

O geralmente sonolento escritório ganha vida algumas vezes por semana quando a equipe de duas pessoas recebe a rede de voluntários que a campanha chama de Trump Force 47.

A alguns quilômetros dali, em um escritório movimentado no centro de Erie, funcionários pagos e voluntários da campanha da vice-presidente, Kamala Harris, fazem telefonemas, distribuem bótons de campanha e organizam eventos. Uma lousa registra o número de portas batidas: 12.000 residências até o momento, buscando uma meta de 20.000, ou quase 20% do condado.

Faltando apenas quatro semanas para a eleição presidencial de 5 de novembro, a batalha pelo condado de Erie - um local em que a vitória é historicamente necessária no Estado - demonstra a urgência de identificar e entrar em contato com os eleitores individualmente em uma campanha que continua obstinadamente acirrada, de acordo com a equipe de campanha e os voluntários.

Enquanto a campanha de Kamala está usando sua considerável vantagem em dinheiro e um novo entusiasmo para construir uma operação imponente nas ruas com o objetivo de mobilizar apoiadores e identificar novos eleitores, a campanha de Trump está focada em eleitores que não vão às urnas normalmente e tem apostado em uma campanha de registro de eleitores que reduziu a tradicional vantagem democrata.

Kamala e o Partido Democrata arrecadaram 361 milhões de dólares em agosto, em comparação com os 130 milhões de Trump e dos republicanos, e ela gastou quase três vezes mais do que seu oponente naquele mês, segundo relatórios financeiros federais.

A Reuters entrevistou cerca de 40 apoiadores, funcionários de campanha, voluntários e eleitores que disseram que a vantagem de Kamala no jogo de base poderia testar se campanhas desse tipo ainda são úteis em campanhas definidas por momentos virais, influenciadores e guerras de anúncios de redes sociais.

"Trump e sua equipe parecem estar apostando no poder da sua atração pessoal", disse Chris Borick, pesquisador de opinião e professor de ciências políticas do Muhlenberg College da Pensilvânia.

"Kamala e os democratas estão investindo profundamente em uma campanha de base mais tradicional aqui e, portanto, esta eleição será um teste de estratégias dramaticamente diferentes."

Os voluntários e eleitores também descreveram tensões cada vez maiores com as campanhas despejando milhões de dólares em anúncios divisivos em plataformas digitais e na televisão, telefonemas, mensagens de texto e batidas porta a porta.

"Tenho sido bombardeada com correspondências, telefonemas e mensagens de texto", disse Erin Miller, de 38 anos, bartender e mãe de seis filhos, que se mudou recentemente do Colorado para o Estado e ainda não votou localmente em uma eleição presidencial, o que a torna um alvo preferencial para as campanhas.

Com 19 delegados eleitorais, a Pensilvânia é o maior prêmio entre os Estados decisivos que decidirão a eleição.

O Condado de Erie, uma região de classe operária com 177.000 eleitores registrados, votou no candidato presidencial vencedor nas últimas quatro eleições.

Biden venceu o Condado de Erie em 2020 por menos de 1.500 votos, ou 1,03 ponto percentual, uma margem ainda menor do que a da sua vitória de 1,2 ponto percentual na Pensilvânia em geral. Em 2016, Trump venceu o condado de Erie contra Hillary Clinton por menos de 2.000 votos.