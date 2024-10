Tarcísio usa Nunes de fantoche para tentar Presidência em 2026, diz Boulos

Do UOL, em São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou em evento de campanha nesta quarta-feira (9) que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) usa o prefeito Ricardo Nunes (MDB) como "fantoche" na disputa municipal.

O que aconteceu

Boulos disse que Tarcísio usa a candidatura à reeleição de Nunes para tentar disputar a Presidência em 2026. "Tarcísio, você não vai ser presidente em 2026 porque vamos reeleger Lula", provocou Boulos, ao dizer que tinha um "recado" para o governador. O psolista ainda disse que Tarcísio deve tirar o "cavalinho da chuva" sobre possíveis pretensões presidenciais.

Um recado para o governador do estado, que tá fazendo de tudo. Usa o nosso adversário como fantoche pra tentar viabilizar uma candidatura dele à Presidência em 2026

Guilherme Boulos, ao criticar Tarcísio durante evento de campanha

Boulos afirmou ainda que Jair Bolsonaro (PL) não vai "colocar as garras dele na prefeitura". O ex-presidente é um dos principais apoiadores de Nunes, tendo indicado a vice o Coronel Mello Araújo (PL). Desde o início da campanha, Boulos tem associado o prefeito a Bolsonaro para colar nele a rejeição do ex-presidente na cidade, onde perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa de 2022.

Boulos chamou Nunes de "prefeito laranja" e "pau mandado". "Nosso adversário é o prefeito laranja porque ele é um pau mandado. Tem gente por trás que manda dele", criticou o psolista.

Boulos deu as declarações durante o evento "Plenária Arrancada da Vitória", no centro da cidade. O ato teve participação da candidata a vice, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), da ex-prefeita e deputada federal Luiza Erundina (PSOL), além de vereadores e deputados estaduais e federais.

Marta Suplicy afirmou que é necessário conquistar voto dos indecisos. "Tem gente que não tá decidida. Ela não é do contra e nem a favor. Cada um que saiu de casa nesse dia difícil tem muito trabalho pra fazer. Tem que gastar saliva, ir no bar, na porta da escola, falar com os amigos", declarou a petista.

Nos discursos, vereadores e deputados destacaram a necessidade de buscar o voto dos eleitores de adversários, sobretudo os de Pablo Marçal (PRTB). "Vamos ganhar o voto de Pablo Marçal, o eleitor não bolsonarista de Marçal", disse o deputado estadual Celso Gianazzi (PSOL). "Tem que conversar com eles [eleitores de Marçal], sem gritaria. Eles têm essa pegada empreendedora, temos de dizer que eles vão poder melhorar de vida", defendeu o vereador Eliseu Gabriel, do PSB, partido de Tabata Amaral.