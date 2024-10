PF procura grupo suspeito por travessia ilegal aos EUA que matou brasileira

Do UOL, em São Paulo

A PF deu início hoje de manhã a uma operação em Minas Gerais para identificar os integrantes de um grupo suspeito de envolvimento na travessia ilegal do México aos EUA. A investigação busca verificar se houve omissão deles no socorro a uma brasileira morta em julho de 2023 após cruzar a fronteira entre os dois países.

O que aconteceu

Investigações indicam que a brasileira tinha asma e se sentiu mal nas proximidades da fronteira dos EUA, mas foi desencorajada a procurar atendimento médico. O corpo de Márcia Cristina Dutra, 36, foi encontrado por socorristas norte-americanos na Califórnia.

Suspeitos de integrar grupo responsável pela travessia ilegal do México aos EUA pode ser indiciado por homicídio, diz a PF. Isso deve ocorrer se for comprovado que houve omissão de socorro no caso da brasileira morta após cruzar a fronteira. Já a pena para quem realiza migração ilegal varia de 2 a 5 anos de prisão, informou a PF.

PF cumpre hoje três mandados de busca e apreensão. A operação ocorreu em Governador Valadares e Piedade do Caratinga, cidade de origem da brasileira morta.