Nobel de Química vai para cientistas que revelaram segredos das proteínas através de computação e IA

O Comitê do prêmio Nobel anunciou nesta na quarta-feira (9) os vencedores do prêmio de Química deste ano. O americano John Jumper, juntamente com o britânico Demis Hassabis, dividiram com o americano David Baker o Prêmio Nobel de Química pelo trabalho que fizeram para desvendar os segredos das proteínas através da computação e da inteligência artificial.

Os três foram homenageados por decifrar o código da estrutura das proteínas, com o júri destacando que o trabalho possui "enorme potencial" em diversas áreas. O bioquímico David Baker, de 62 anos, recebeu metade do prêmio "pelo design computacional de proteínas", enquanto Demis Hassabis e John Jumper dividiram a outra metade "pela previsão da estrutura das proteínas", segundo o comitê do Nobel.

"David Baker conseguiu a façanha quase impossível de construir novos tipos de proteínas", disse o comitê em um comunicado. Adicionou que seu trabalho levou à criação de proteínas que "podem ser usadas como fármacos, vacinas, nanomateriais e pequenos sensores".

Hassabis e Jumper desenvolveram um modelo de IA "para resolver um problema de 50 anos: prever as estruturas complexas das proteínas", disse o júri sobre a dupla que lidera o laboratório de pesquisa em inteligência artificial Google DeepMind. Hassabis, 48, e Jumper, 39, estavam entre os cogitados como candidatos ao Nobel deste ano pelo modelo de IA Alphafold. Eles receberam o prestigioso Prêmio Lasker em 2023.

Sonho científico

A ferramenta de IA é usada para prever a estrutura tridimensional das proteínas com base em sua sequência de aminoácidos, e o banco de dados Alphafold agora contém a estrutura prevista de mais de 200 milhões de proteínas.

O júri afirmou que as descobertas dos laureados "têm um enorme potencial". "As proteínas são as moléculas que possibilitam a vida. Elas são os blocos de construção que formam ossos, pele, cabelo e tecidos", disse Heiner Linke, presidente do Comitê Nobel de Química, em uma coletiva de imprensa. "Para entender como a vida funciona, precisamos primeiro entender a forma das proteínas", afirmou, acrescentando que ser capaz de prever sua estrutura a partir de seus blocos de construção de aminoácidos era um "sonho há muito tempo".

Baker disse a repórteres que esta quarta-feira estava se revelando um "dia bastante único e especial" para ele. "Eu estava dormindo quando o telefone tocou, e eu atendi e ouvi o anúncio", contou Baker por meio de uma ligação após o prêmio ser anunciado em Estocolmo.

O pesquisador expressou sua empolgação com "todas as maneiras pelas quais o design de proteínas pode agora tornar o mundo um lugar melhor", mencionando áreas como saúde, medicina, tecnologia e sustentabilidade.

Descobertas

O prêmio de física de terça-feira (8) homenageou descobertas importantes em inteligência artificial (IA), concedido ao americano John Hopfield e ao britânico-canadense Geoffrey Hinton, conhecido como o padrinho da IA. No ano passado, o prêmio de química foi concedido ao francês Moungi Bawendi, ao americano Louis Brus e ao russo Alexei Ekimov por desenvolverem pequenos "pontos quânticos" usados para iluminar TVs e lâmpadas.

Concedidos desde 1901, os Prêmios Nobel homenageiam aqueles que, nas palavras do criador do prêmio e cientista Alfred Nobel, "conferiram o maior benefício à humanidade". Na segunda-feira, o Prêmio de Medicina foi concedido aos cientistas americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun por sua descoberta do microRNA e seu papel na regulação dos genes. O prêmio de química de quarta-feira será seguido pelos muito esperados prêmios de literatura e da paz, que serão anunciados na quinta e na sexta-feira, respectivamente. O prêmio de economia encerra a temporada do Nobel de 2024 em 14 de outubro.

Os vencedores receberão seu prêmio, que consiste em um diploma, uma medalha de ouro e um cheque de US$ 1 milhão, das mãos do rei Carlos Gustavo XVI em uma cerimônia formal em Estocolmo no dia 10 de dezembro, aniversário da morte do cientista Alfred Nobel em 1896, que criou os prêmios em seu testamento.

(Com AFP)