Mesmo com racha, objetivo da direita é derrotar Boulos em SP, diz Ciro Nogueira

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse na manhã desta quarta-feira, 9, em entrevista à GloboNews, que o objetivo de toda a direita - independentemente do racha em algumas localidades, como em São Paulo - é derrotar o candidato à prefeitura Guilherme Boulos (PSOL), neste segundo turno.

"O nosso grande foco é derrotar o Boulos. tenho certeza que ninguém da direita vai preferir o Boulos ao Ricardo (Nunes, do MDB, candidato à reeleição). Então isso vai nos unir", disse, ao acrescentar que uma eventual vitória do psolista seria uma "tragédia" para a capital paulista e para o País, numa referência à eventual força que a esquerda poderia ganhar com isso.

Ao pontuar a postura de Ricardo Nunes em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador pontuou que o emedebista se enquadra muito mais como um "aliado" do que como um bolsonarista. "O Nunes não assumiu ser bolsonarista. Ele não é bolsonarista, assim como eu também não sou", disse.

Em uma disputa acirrada no domingo (6), Nunes e Boulos venceram o 1º turno com o mesmo porcentual de votos válidos: 29%, com apenas 25 mil votos de diferença: Nunes teve 29,48% dos votos válidos e Boulos, 29,07%.