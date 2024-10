Derrotado por mulher, candidato à reeleição posta frase machista em Mogi

Do UOL, em São Paulo

Derrotado nas urnas, o atual prefeito de Mogi, Caio Cunha (PV) disputou a reeleição e perdeu para Mara Bertaiolli (PL). Após o resultado, ele postou em suas redes sociais uma frase machista, que foi repudiada por vereadores do município.

O que aconteceu

"É melhor perder de pé, do que ganhar de 4". A fala machista foi a frase divulgada por Cunha em suas redes sociais. Também nas redes, Caio pediu desculpas. Ele falou que até a própria filha ficou incomodada com o post e, após uma conversa com ela, decidiu apagar a publicação.

"Desculpas, a todas as mulheres", disse Caio, após a repercussão negativa. "Eu fiz um post ontem e em cinco minutinhos até a minha própria filha me alertou."

Eu peço desculpa a todas as mulheres e obviamente, principalmente a nova prefeita Mara Bertaiolli. Não foi a minha intenção de maneira nenhuma.

Caio Cunha (PV)

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes repudiou a fala. Em nota, a Câmara classificou a fala do mandatário como "machista, misógina e totalmente desrespeitosa". Candidatas de partidos opostos ao PL, como do PSOL, repudiaram o comentário.

Bertaiolli foi a primeira mulher eleita para ocupar o cargo de prefeita em Mogi das Cruzes, com 51,08% dos votos. Ela não mencionou a fala de Caio Cunha em suas redes sociais.

Não foi uma ofensa somente à nossa prefeita eleita, Mara Bertaiolli, mas a todos os eleitores que escolheram esse caminho nas urnas. Vereadora Maria Luiza Fernandes (PL)

Nós já vimos outras atitudes machistas, misóginas e preconceituosas por parte do atual prefeito e dos coordenadores de sua administração, fomos cobrar e nada se fez. O chefe do Executivo, que tinha que dar exemplo, e faz em seu final de mandato um post desses. Demonstra violência política de gênero. Vereadora Inês Paz (PSOL)