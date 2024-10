McLaren W1: supercarro de R$ 12 mi terá só 399 unidades e virá ao Brasil

A McLaren exibiu seu mais novo carro na linhagem "1". O W1 é o sucessor dos modelos F1 e P1, e terá preço de cerca de 2,2 milhões de euros - aproximadamente R$ 12 milhões na cotação atual, porém sem custos de importação (que podem até dobrar este valor). Apesar de o carro vir ao Brasil, a marca só começará as entregas de suas 399 unidades no segundo semestre de 2026.

O carro

O McLaren W1 possui um motor central biturbo V8 de 4.0 litros com transmissão híbrida com módulo elétrico e fluxo radial. As rodas traseiras colocam no chão uma potência combinada de 1.275 cv - 928 cv do motor a gasolina e 347 cv da unidade elétrica.

Seu torque é de 136,6 kgfm de 4.500 a 5.000 rpm, sendo 91,7 kgfm do motor a combustão e 44,8 kgfm oriundos do lado elétrico. Sua transmissão tem oito marchas com E-reverso.

Com isso, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 2,7 segundo, chega a 200 km/h em 5,8 segundos e a 300 km/h em 12,7 segundos. Sua velocidade máxima é de 350 km/h.

Com os freios de carbono cerâmica com discos de 390 mm - apesar do peso seco ser de 1.399 kg - o McLaren W1 consegue ir de 200 km/h até parar em 100 metros e de 100 km/h a zero em 29 metros.

Em sua aerodinâmica, a McLaren diz ter passado 350 horas trabalhando no W1 em túnel de vento. O grande chamariz aqui é o "efeito solo", que acelera o fluxo de ar embaixo do carro para sugá-lo para o chão - criando assim alta pressão aerodinâmica com o mínimo de arrasto possível.

Imagem: Divulgação

Há ainda em sua aerodinâmica um lábio frontal móvel e um spoiler traseiro ajustável que vai em até 30 milímetros para trás. O modelo também tem DRS para sua asa traseira, para baixar ainda mais a resistência do ar nas retas. O W1 pode gerar uma pressão de contato de até uma tonelada.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.