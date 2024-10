Makhlouf, do BCE, alerta para riscos de alta na trajetória da inflação da zona do euro

DUBLIN (Reuters) - A autoridade do Banco Central Europeu Gabriel Makhlouf disse nesta quarta-feira que, embora a inflação da zona do euro continue no caminho certo para atingir a meta de 2% no final do próximo ano, a inflação persistente dos serviços e o crescimento mais forte do que o esperado dos salários apresentam riscos de alta.

Os comentários de Makhlouf, que é presidente do banco central da Irlanda, ocorrem em um momento em que um corte na taxa de depósito de 3,5% do BCE em 17 de outubro está quase totalmente precificado pelos mercados financeiros, indicando que investidores esperam que o banco acelere o ritmo de afrouxamento da política monetária.

"Continuamos no caminho certo para atingir nossa meta de inflação de 2% no quarto trimestre de 2025, embora ainda haja alguma incerteza em torno dessa previsão básica. Em particular, uma inflação de serviços mais persistente e um crescimento salarial mais forte do que o esperado podem afetar a previsão", disse Makhlouf a um comitê parlamentar na Irlanda.

(Por Padraic Halpin)