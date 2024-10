Para limpar o chão e o carro: aspirador de pó 2 em 1 está por R$ 170

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta que pode ajudar na faxina: o aspirador de pó vertical silent speed max, da WAP, está com desconto de 17%, saindo por R$ 169,90 na Amazon.

O aparelho está com desconto na Mega Oferta, evento promocional exclusivo para membros Prime, que acontece termina hoje. Veja a seguir o que diz a fabricante sobre o produto a algumas avaliações de quem comprou.

Cupom de R$ 50 OFF

Leitores do Guia de Compras UOL que assinarem o Amazon Prime e fizerem sua primeira compra até o fim do dia poderão usar o cupom PRIMEUOL50 e ganhar R$ 50 de desconto em pedidos acima de R$ 150. O desconto só é aplicável a itens vendidos e entregues pela Amazon. Clique aqui para mais informações.

O que diz a WAP sobre o aspirador?

1350 W de potência e alto poder de sucção

Pode ser usado na vertical, como uma vassoura, ou portátil de mão, com o bico múltiplo ou de canto

Tecnologia Cyclone que aumenta o poder de aspiração compactando a sujeira, desobstruindo a passagem de ar e mantendo o filtro limpo durante o uso

Bico múltiplo com rotação de 360° que facilita a limpeza em baixo de locais e cantos de difícil acesso

Equipado com filtro HEPA removível e lavável, que é conhecido por reter até 99,5% de micropartículas de poeira, ácaros e outros agentes irritantes causadores de alergias

Cabo elétrico de 5 metros, o que dá maior alcance no processo de limpar o ambiente

O que diz quem comprou?

Na Amazon, esse aspirador tem 1.203 avaliações e nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). As opiniões dos consumidores destacaram as vantagens do aspirador como a facilidade na limpeza, potência e leveza.

Muito potente! Como tenho gatos, o aspirador consegue sugar os pelos do tapete. Ele tem um fio bem longo também, o que facilita na limpeza de não precisar ficar trocando de tomada ao limpar os cômodos. Gabriel Gomes

Esse é meu maior aliado na limpeza. Aspira muito bem e ajuda a manter a casa mais tempo limpa. Ele é leve e articula muito bem, tornando o uso muito prático. Como sugestão, acho que o cabo poderia ser um pouco maior na parte inferior, para facilitar a aspiração embaixo de armários e cama. Paula

Fiquei em dúvida entre este ou o modelo anterior, mas escolhi esse pelas avaliações. Ótima escolha! Recolhe sujeiras pequenas como farelos e pelos de animais, perfeito para uso doméstico e carro pessoal, potência muito boa, atende a todas as minhas necessidades. Beatriz Regis Teixeira

Gostei bastante, já testei o aspirador, ele realmente é 360°. Não é muito barulhento e tirou bem a sujeira. Adorei a minha compra. Louise

Pontos de atenção

Outros consumidores, no entanto, ficaram insatisfeitos com a suposta fragilidade do material, baixa sucção e a saída de ar do motor, que espalha a sujeira. Confira as opiniões:

O material é bem frágil. Com pouco tempo de uso a parte transparente já deu uma rachada. Faz muito vento, o que acaba dispersando sujeira e poeira. O bocal maior não funciona bem quando usado bem inclinado, ou seja, pra aspirar embaixo de móveis preciso usar o bico menor. Achei mais ou menos. Rosane Marques

O produto é silencioso e parece ser bem construído, mas a saída de ar do motor aponta para o chão, o que acaba por espalhar o lixo antes de você conseguir sugar com o aspirador. Essa reclamação da saída de ar é bem recorrente e bem verdadeira. Fiquei um pouco arrependido da compra, mas, como eu já usei e o filtro ficou sujo, não faz sentido devolver. Renan

No geral é bom, porém, difícil acesso embaixo dos móveis devido ao recipiente que fica próximo da base . Aghata Santos

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.