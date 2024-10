Itália rejeita críticas de Sánchez sobre política migratória

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, rejeitou nesta quarta-feira (9) as críticas feitas pelo chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, à política migratória no país.

Em declaração à ANSA em São Paulo, o chanceler destacou que na "Itália a imigração ilegal diminuiu 64% enquanto na Espanha aumentou 64%".

"A Itália é livre para apresentar as suas propostas e os dados indicam que as políticas italianas de combate à imigração ilegal são bem-sucedidas, enquanto as espanholas me parecem que não são", acrescentou ele.

Mais cedo, o primeiro-ministro espanhol criticou a política migratória da Itália e enfatizou que sua homóloga do "Belpaese", Giorgia Meloni, quer negar aos requerentes de asilo o direito de usar cartões SIM para telefones celulares.

"Você quer tirar o direito de comprar um SIM para um telefone celular de um migrante colombiano ou equatoriano que teve seu pedido de asilo negado?", questionou Sánchez durante um debate parlamentar.

"É isto que o governo italiano está propondo com a política de migração que muitos admiram: tirar de um migrante vulnerável até mesmo a possibilidade de falar com sua família e informá-los sobre sua situação", respondeu o político espanhol.

Por fim, Sánchez acusou o líder dos conservadores Alberto Nunez Feijoo, que recentemente se encontrou com Meloni em Roma, de elogiar as suas políticas migratórias por não estar "informado sobre os dados".

Segundo o líder socialista, "no último um ano e meio entraram na Itália 156 mil pessoas em situação irregular, o que é quase o triplo do número das que chegaram à Espanha no mesmo período de tempo". (ANSA).

