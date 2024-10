Itália busca consolidação e Alemanha reconstrução na Liga da Nações

A pausa para os jogos das seleções está de volta, com as potências europeias disputando a 3ª e 4ª rodadas da Liga das Nações, que servirá para a Itália colocar à prova sua renovada equipe, para a Alemanha avançar na sua reconstrução, apesar das lesões, e para a França iniciar a era pós-Griezmann.

Os 'azzurri', que não conseguiram defender o título de campeões europeus na Alemanha-2024 depois de serem eliminados nas oitavas de final, iniciaram a nova temporada da Liga das Nações vencendo França (3-1) e Israel (2-1).

Os jogadores comandados pelo técnico Luciano Spalletti têm um novo desafio, contra a Bélgica, embora os 'Diabos Vermelhos' cheguem a esta partida desfalcados, sem o seu líder Kevin de Bruyne e o artilheiro Romelu Lukaku.

- Bélgica, 'uma equipe forte' -

"Ele se transferiu para o Napoli muito tarde. Agora, mesmo jogando, ele não se sente no seu melhor nível, por isso pediu esta pausa para continuar trabalhando em Nápoles", declarou o técnico belga Domenico Tedesco sobre a ausência de Lukaku.

"A Bélgica é um bom teste, é uma equipe forte", disse Spalletti sobre o jogo em Roma, apesar dos desfalques dos seus adversários. "É uma boa equipe que pratica um bom futebol."

Israel, adversário da 'Nazionale' em Udine na quarta rodada, enfrentará pela primeira vez a França em Budapeste, no primeiro jogo dos 'Bleus' desde a aposentadoria de Antoine Griezmann da seleção, anunciada na semana passada.

Quem tampouco estará presente é o capitão Kylian Mbappé, a quem o técnico Didier Deschamps decidiu deixar de fora para não correr riscos após uma lesão recente lesão, apesar de ele ter jogado alguns minutos pelo Real Madrid desde então.

- Lesões atrapalham Nagelsmann -

As baixas também atrapalharam o projeto de renovação de Julian Nagelsmann na 'Mannschaft', sendo a mais sensível a do goleiro titular Marc-André ter Stegen, que vai perder o restante da temporada devido a uma grave lesão sofrida durante um jogo do Barcelona.

Quem vai estrear defendendo a baliza é Oliver Baumann, o goleiro de 34 anos do Hoffenheim que, apesar de ter passado pelas categorias de base da seleção alemã, nunca jogou pela equipe principal.

Para enfrentar Bósnia e Herzegovina e Holanda, o treinador tampouco poderá contar com talentos ofensivos como Kai Havertz, Jamal Musiala e Niclas Füllkrug, todos com problemas físicos.

A Espanha, campeã europeia de 2024, não escapou à série de lesões neste início de temporada dos campeonatos europeus: às ausências de longa duração do 'maestro' Rodri e do lateral Dani Carvajal, se somou no último minuto a do jovem Nico Williams, uma das sensações da última Eurocopa e que foi cortado na terça-feira devido a desconfortos físicos.

A 'Roja', que é também a atual campeã da Liga das Nações depois de ter conquistado o título em 2023, começou a campanha com um empate na visita à Sérvia (0-0) e uma vitória por 4 a 1 sobre a Suíça, também fora de casa. Os próximos duelos serão em Múrcia e Córdoba contra Dinamarca e Sérvia, respectivamente.

- Duelos de artilheiros -

Em outro grupo da Liga A, Portugal tentará manter sua campanha 100% com visitas à Polônia e Escócia, com o eterno Cristiano Ronaldo mais uma vez na lista de convocados.

À sua frente estará Robert Lewandowski, que neste início de temporada lidera a artilharia do campeonato espanhol com 10 gols.

Também será destaque da rodada o confronto na Liga B entre a Noruega de Erling Haaland, artilheiro da Premier League, e a Eslovênia de Benjamin Sesko, artilheiro da Liga das Nações com 4 gols e um dos atacantes que vivem grande fase no futebol europeu.

Nesta 'segunda divisão', as atenções voltam a se concentrar na Inglaterra, que foi derrotada pela Espanha em Berlim na final da Eurocopa, e cujo prestígio a impede de sofrer o menor revés no grupo B2 completado por Grécia, Irlanda e Finlândia.

Os jogadores comandados por Lee Carsley, substituto provisório de Gareth Southgate, recebem os gregos em Wembley na quinta-feira, e visitam os finlandeses três dias depois com o objetivo de manter os 100% de sua campanha.

