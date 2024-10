Israel ordena evacuação e 400 mil civis se aglomeram em Gaza

ROMA, 9 OUT (ANSA) - Ao menos 400 mil pessoas estão aglomeradas no norte da Faixa de Gaza, principalmente na cidade de Jabalya, após repetidas ordens de evacuação das autoridades de Israel, cujas forças militares avançam na localidade.

Nas últimas 24 horas, 45 palestinos morreram vítimas da guerra entre o governo de Benjamin Netanyahu e o grupo fundamentalista Hamas, deflagrada desde 7 de outubro de 2023.

Segundo o chefe da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini, a gravidade da situação tem levado "centros de acolhimento e de serviços a fechar".

"Com a quase total ausência de bens de primeira necessidade, a fome se espalha e se agrava", acrescenta Lazzarini, que também lembra que a mais recente operação militar israelense prejudica a segunda fase da campanha de vacinação contra a poliomielite em crianças de até 10 anos em Gaza.

"As crianças, como sempre, são as primeiras e as mais atingidas.

Elas merecem muito mais, merecem um #CeasefireNOW (cessar-fogo agora)", apelou.

Dados atualizados pelo Ministério da Saúde de Gaza, com gestão do Hamas, revelam que mais de 42 mil palestinos morreram e quase 100 mil ficaram feridos desde o início do confronto, quando membros do grupo fundamentalista atacaram Israel, resultando em 1,2 mil vítimas. (ANSA).

