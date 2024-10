Israel faz novos ataques em Gaza, autoridade da ONU diz que muitos estão travados no norte

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Pelo menos 45 pessoas foram mortas em ataques militares israelenses em Gaza nas últimas 24 horas, disseram médicos palestinos na quarta-feira, enquanto as forças israelenses realizam operação no campo de refugiados de Jabalia, no norte do enclave.

As Forças Armadas israelenses afirmam que o ataque, agora em seu quinto dia, tem como objetivo impedir que os combatentes do Hamas realizem novos ataques a partir de Jabalia e evitar que eles se reagrupem.

O governo israelense emitiu várias ordens de retirada para os moradores de Jabalia e áreas próximas, mas as autoridades palestinas e da ONU dizem que não há lugares seguros para onde fugir na Faixa de Gaza.

O Serviço de Emergência Civil da Palestina disse que recebeu relatos não confirmados de que dezenas de palestinos podem ter sido mortos em Jabalia e em outras áreas do norte de Gaza, mas não consegue chegar até eles por causa dos bombardeios israelenses.

"Pelo menos 400.000 pessoas estão presas na região", postou Philippe Lazzarini, chefe da agência de ajuda da ONU para refugiados palestinos, UNRWA, no X na quarta-feira.

"As recentes ordens de retirada das autoridades israelenses estão forçando as pessoas a fugirem de novo e de novo, especialmente do campo de Jabalia. Muitos estão se recusando porque sabem muito bem que nenhum lugar em Gaza é seguro."

Lazzarini disse que alguns abrigos e serviços da UNRWA estavam sendo forçados a fechar pela primeira vez desde o início da guerra e que, com quase nenhum suprimento básico disponível, a fome estava se espalhando novamente no norte de Gaza.

"Essa recente operação militar também ameaça a implementação da segunda fase da campanha de vacinação contra a pólio para crianças", declarou ele.

Israel não comentou imediatamente as falas de Lazzarini. As autoridades israelenses já haviam dito anteriormente que facilitam a entrega de alimentos a Gaza, apesar das condições difíceis.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que o Exército ordenou a evacuação de três hospitais no norte de Gaza. Centenas de pacientes e médicos ficaram presos dentro dessas instalações, disse o ministério em um comunicado na quarta-feira.

"A vida de dezenas de pacientes está em risco por causa do cerco israelense em torno desses hospitais."

Os militares israelenses, que agora também estão em conflito com o Hezbollah no Líbano, dizem que os militantes do Hamas usam áreas residenciais como cobertura em Gaza, incluindo escolas e hospitais. O Hamas nega.