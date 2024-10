Honda ZR-V: o que SUV do Civic oferece a mais do que HR-V por R$ 215 mil

Na edição desta semana, o Carona traz a avaliação do ZR-V, o SUV médio da Honda derivado da atual geração do sedã Civic.

Posicionado acima do HR-V e vendido na versão única Touring, o ZR-V tem preço sugerido de R$ 214.500 e é bem equipado.

Medindo 4,47 m de comprimento e 2,65 m de distância entre-eixos, o utilitário esportivo da marca japonesa também é espaçoso. Sob o capô, traz o motor 2.0 aspirado a gasolina, com 161 cv de potência e 19,1 kgfm. A tração é dianteira e o câmbio, CVT com sete marchas simuladas.

O SUV da Honda traz de série itens como frenagem automática, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e assistente ativo de manutenção de faixa. Também conta com oito airbags, teto solar e banco do motorista com ajustes elétricos.

Peugeot atinge novo patamar com 2008

Fabricado na Argentina, Peugeot 2008 chega à segunda geração mais bonito, potente e tecnológico Imagem: Divulgação

Moraes também traz detalhes sobre a nova geração do Peugeot 2008, agora fabricada na Argentina sobre a mesma plataforma CMP do hatch 208. - também produzido no país vizinho.

O SUV compacto recebeu uma extensa atualização visual por dentro e por fora, bem como nova motorização: agora, todas as versões do 2008 vêm com o propulsor 1.0 turbo flex T200 e o câmbio CVT com sete marchas simuladas que já esquipavam vários carros do Grupo Stellantis - como o próprio 208.

Esse conjunto mecânico rende 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque e traz bastante fôlego ao novo 2008. As suspensões também são destaques, combinando rodar confortável com muita estabilidade.

Com preço sugerido de R$ 169.990, a versão topo de linha GT traz de série itens como painel digital com efeito 3D, teto solar panorâmico, rodas diamantadas de 17 polegadas, carregador de celular por indução, alerta de colisão com frenagem automática e reconhecimento de placas de limite de velocidade.

Com todas essas novidades, o 2008 tem tudo para se tornar um dos SUVs compactos mais vendidos e deixar de ser um coadjuvante na categoria.

Pajero é SUV bruto para asfalto e trilhas

Mitsubishi Pajero Sport Legend Black 2025 Imagem: Divulgação

O Carona detalha, ainda, o que mudou na linha 2025 do Mitsubishi Pajero Sport.

Com preços sugeridos de R$ 349.990 a R$ 425.990, o SUV derivado da picape L200 ganhou retoques na dianteira, que exibe nova grade, e mudanças na cabine e na lista de itens de série.

Nas configurações topo de linha Legend (R$ 419.990) e Legend Black, a mais cara, o utilitário esportivo traz novo painel de instrumentos digital, com tela de oito polegadas. Todas as versões também ganharam novo volante multifuncional com três raios.

Nas variantes mais caras, o Pajero Sport conta com assistências à condução, que incluem aleta de colisão com frenagem automática de emergência, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e alerta de ponto cego.

A opção mais completa do lançamento também traz teto solar, rodas de liga leve diamantadas de 20 polegadas com verniz fumê e bancos dianteiros elétricos e aquecidos.

De resto, o Pajero Sport mantém a construção robusta, com carroceria sobre chassi, e o sistema de tração 4x4 com reduzida e bloqueio do diferencial traseiro para encarar os terrenos mais difíceis.

O motor, independentemente da versão, é o conhecido 2.4 turbodiesel de 190 cv e 43,9 kgfm, gerenciado pela transmissão automática com oito velocidades.

Freios: manutenção ruim dói no bolso

Desgaste excessivo das pastilhas compromete frenagem e pode danificar os discos de freio Imagem: Shutterstock

Já o quadro Autosserviço explica nesta semana a importância da troca das pastilhas de freio dentro dos intervalos de quilometragem e tempo indicados no manual do proprietário.

Com a ajuda de um especialista, Moraes salienta que pastilhas gastas não apenas comprometem a segurança na frenagem - elas também podem ampliar bastante os gastos com a manutenção dos freios.

Pastilhas muito desgastadas, literalmente, "desaparecem" e o que resta em seu lugar é um suporte metálico que entra em contato direto com os discos dos freios. Isso provoca desgaste prematuro e, em muitos casos, é necessário substituir não apenas as pastilhas, como também os discos.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo e seus últimos lançamentos.

