Haddad espera para novembro sabatina de diretores indicados para o BC

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que espera que os indicados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar diretorias do Banco Central sejam sabatinados pelo Senado em novembro.

Em conversa com jornalistas em Brasília, no dia seguinte da aprovação pelos senadores da indicação do atual diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, para presidir a autoridade monetária, Haddad também disse que os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado mais cedo mostram que os núcleos da inflação estão controlados.

(Por Camila Moreira, em São Paulo)