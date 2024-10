Governo Lula convida empresas italianas a investir no Brasil

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), convidou empresas italianas a investir em setores como infraestrutura e energia no Brasil, durante um fórum com empresários dos dois países em São Paulo, na presença do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

"Os italianos já possuem muitos investimentos no Brasil, mas estamos tendo muitos investimentos de outras nações no Brasil, então é preciso que os italianos invistam mais para manter ou aumentar seu percentual", disse Costa na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Em sua apresentação, o ministro destacou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai realizar o leilão de 28 projetos de concessão de rodovias até 2026, carteira que ainda pode aumentar nos próximos meses.

"Convido eventuais operadores italianos que ainda não estão no Brasil para que possam analisar com carinho esses projetos de longo prazo, portanto com retorno em até 30 anos", salientou.

O ministro destacou os investimentos de R$ 1,8 trilhão previstos pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em linhas de atuação que vão do transporte sustentável à inclusão digital, passando por segurança energética, educação, ciência, saúde e saneamento. (ANSA).

