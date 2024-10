Gasquet anuncia que vai se aposentar das quadras em 2025 após Roland Garros

O tenista francês Richard Gasquet, de 38 anos, vai se aposentar após o torneio de Roland Garros, em maio ou junho de 2025, anunciou ele em entrevista publicada nesta quinta-feira no jornal L'Equipe.

"Anuncio que vou parar em Roland Garros (25 de maio a 8 de junho de 2025) no próximo ano. Acho que é o melhor momento para fazer isso. É magnífico, é uma sorte ser francês e poder parar nesses lugares incríveis", afirmou Gasquet.

"Terei quase 39 anos, uma idade canônica, nunca imaginaria jogar por tanto tempo quando comecei tão jovem", acrescentou o francês que, portanto, irá parar após 23 anos de carreira, já que se profissionalizou em 2002 quando tinha apenas 15 anos. O tenista, que apareceu na primeira página da Tennis Magazine aos 9 anos, causou sensação ao vencer sua primeira partida no torneio principal de Monte Carlo aos 15 anos contra o argentino Franco Squillari.

Com seu elegante backhand de uma mão, Richard Gasquet venceu 16 torneios no circuito principal, o último em Auckland (Nova Zelândia), em janeiro de 2023. Ele chegou a alcançar o 7º lugar no ranking mundial em 2007.

Assim como os outros três "mosqueteiros" do tênis francês (Gaël Monfils, ainda em atividade, Gilles Simon e Jo-Wilfried Tsonga, aposentados), Gasquet não conseguiu erguer um troféu de Grand Slam.

Chegou a três semifinais em 'Majors': em Wimbledon em 2007, eliminado por Roger Federer, no Aberto dos Estados Unidos em 2013, derrotado por Rafael Nadal, e novamente em Wimbledon em 2015, eliminado por Novak Djokovic.

rg/lpa/aam

© Agence France-Presse