Furacão Milton 'extremamente perigoso' toca o solo na Flórida (NHC)

O ciclone Milton tocou o solo nesta quarta-feira (9) na Flórida como um furacão "extremamente perigoso" de categoria 3 (de um total de 5), trazendo tempestades, ventos extremos e inundações repentinas potencialmente mortais, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

"As informações mostram que o olho do furacão Milton tocou o solo perto de Siesta Key, no condado de Sarasota, ao longo da costa oeste da Flórida", diz o boletim do NHC divulgado às 20h30 locais (21h30 em Brasília).

