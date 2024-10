FS investirá R$ 350 milhões em projeto para produzir etanol carbono negativo

São Paulo, 9 - A FS anunciou, nesta terça-feira (8), na feira Liderança Verde Brasil Expo, em Brasília (DF), a segunda fase de investimento no projeto Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono (BECCS). Em nota, a empresa explicou que destinará R$ 350 milhões à adoção da tecnologia necessária para capturar, desidratar, comprimir e injetar CO2 no subsolo, em sua unidade industrial em Lucas do Rio Verde (MT), como parte da produção do primeiro etanol carbono negativo do mundo.O anúncio foi feito logo após a sanção do Projeto de Lei Combustível do Futuro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabelece iniciativas de descarbonização e transição energética no Brasil. "O Combustível do Futuro é mais um marco importante para avançarmos na implantação do sistema BECCS, que resultará na produção do primeiro etanol carbono negativo do mundo. Esse avanço coloca novamente o País em destaque na implementação de tecnologias que contribuem para a transição energética sustentável", disse na nota o CEO da FS, Rafael Abud.Na primeira fase do projeto, a FS investiu R$ 110 milhões em estudos técnicos e na perfuração de poços que comprovaram a viabilidade geológica para o armazenamento de CO2. A segunda fase do projeto ainda depende da liberação de licenças ambientais e de autorizações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), que será responsável pela regulamentação da atividade de captura e estocagem de carbono.A empresa espera iniciar as obras em maio de 2025, com conclusão prevista para junho de 2026. O vice-presidente de sustentabilidade e novos negócios da FS, Daniel Lopes, destacou a importância do projeto para a visão de longo prazo da empresa. "Estamos agora empenhados em monetizar esse projeto através da venda de créditos de carbono, um mercado bastante promissor, mas em desenvolvimento", disse.