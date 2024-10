França sediará conferência sobre Líbano em 24 de outubro

PARIS (Reuters) - A França realizará uma conferência ministerial internacional sobre a crise no Líbano em 24 de outubro, que terá como foco a situação política no país e a ajuda humanitária em meio a uma escalada entre Israel e o Hezbollah, informou o Ministério das Relações Exteriores.

"Seu objetivo será mobilizar a comunidade internacional para responder às necessidades de proteção e ajuda emergencial da população libanesa e identificar formas de apoiar as instituições do Líbano, em particular as Forças Armadas libanesas, que são as garantidoras da estabilidade interna do país", disse o ministério em um comunicado na quarta-feira.

Israel não foi convidado e não ficou claro se diferentes representantes políticos libaneses seriam convidados.

Paris tem laços históricos com o Líbano e tem trabalhado com os Estados Unidos na tentativa de garantir um cessar-fogo no país do Oriente Médio. Essas negociações foram interrompidas no final de setembro, quando Israel bombardeou fortemente os subúrbios ao sul de Beirute, matando o antigo chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Desde então, Israel lançou uma ofensiva terrestre que deslocou milhares de pessoas.

O Ministério das Relações Exteriores disse que a conferência incluirá parceiros regionais e internacionais do Líbano, as Nações Unidas, bem como parceiros da sociedade civil.

"Diante de uma crise política e humanitária séria e profunda, a França lembrará, por meio dessa conferência, a urgência de uma cessação das hostilidades e de uma solução diplomática", afirmou, acrescentando que a nomeação de um presidente deveria ser o primeiro passo.

