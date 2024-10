Fed: atividade econômica nos EUA continua crescendo em um ritmo sólido, diz Jefferson

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Philip Jefferson, reforçou sua visão de que a atividade econômica nos Estados Unidos continua crescendo em um ritmo sólido, em discurso em evento do Clube Econômico de Charlotte nesta quarta-feira, 9. Na fala, o dirigente também reafirmou que a inflação americana diminuiu significativamente e que está "muito mais próxima" da meta de 2%.

"Embora, no geral, a economia continue a crescer em um ritmo sólido, o mercado de trabalho esfriou modestamente", pontuou. No entanto, segundo Jefferson, a "boa notícia" é que o aumento do desemprego está limitado e gradual, além de permanecer "historicamente baixo". "Mesmo assim, o esfriamento no mercado de trabalho é perceptível", enfatizou.