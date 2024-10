EUA criticam Israel na ONU por "condições catastróficas" em Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Israel precisa resolver urgentemente as “condições catastróficas” entre os civis palestinos na Faixa de Gaza sitiada e acabar com “a intensificação do sofrimento” ao limitar as entregas de ajuda humanitária, disseram os Estados Unidos, seu aliado, no Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira.

Ao se referir aos relatos de condições precárias no sul e no centro de Gaza, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse: "Essas condições catastróficas foram previstas há meses e, ainda assim, não foram enfrentadas. Isso precisa mudar, e agora".

"Pedimos a Israel que tome medidas urgentes para fazê-lo", disse ela em uma declaração contundente.

O Conselho de Segurança de 15 membros se reuniu para discutir a crise humanitária um ano após um ataque mortal de militantes palestinos do Hamas no sul de Israel ter desencadeado a guerra em Gaza. Desde então, Israel devastou grande parte do enclave e quase toda a população de 2,3 milhões foi deslocada.

Israel diz que militantes do Hamas mataram cerca de 1,2 mil pessoas em 7 de outubro de 2023, enquanto as autoridades de saúde em Gaza dizem que quase 42 mil pessoas foram mortas até agora durante a retaliação de Israel.

Thomas-Greenfield abordou igualmente a recente ordem israelita de retirada dos civis do norte de Gaza, afirmando que estes devem poder regressar às comunidades para as reconstruir.

“Não pode haver qualquer alteração demográfica ou territorial na Faixa de Gaza, incluindo quaisquer ações que reduzam o território de Gaza”, disse Thomas-Greenfield.

Philippe Lazzarini, diretor da agência da ONU para os refugiados palestinos, UNRWA, disse ao Conselho de Segurança: “Centenas de milhares de pessoas estão novamente sendo forçadas a deslocar-se para o sul, onde as condições de vida são intoleráveis".

“Mais uma vez, os habitantes de Gaza estão à beira de uma fome provocada pelo homem”, afirmou.

A Reuters noticiou na semana passada que o fornecimento de alimentos a Gaza diminuiu drasticamente nas últimas semanas porque as autoridades israelenses introduziram uma nova regra aduaneira para alguma ajuda humanitária e estão reduzindo separadamente as entregas organizadas por empresas.

“Precisamos ver menos barreiras à entrega de ajuda, não mais”, disse Thomas-Greenfield.

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, defendeu o histórico do seu país: “Israel não impõe restrições à ajuda humanitária. De fato, 82% de todos os pedidos de coordenação humanitária foram aprovados e implementados”.

Ele acusou o Hamas de desviar a ajuda dos que precisam dela em Gaza.

A embaixadora britânica na ONU, Barbara Woodward, disse ao Conselho que Israel “tem de fazer muito mais” para evitar vítimas civis e garantir que a ONU e os grupos de ajuda humanitária possam operar de forma segura e eficaz em Gaza.

Mais de 300 trabalhadores de ajuda humanitária, a maior parte deles da UNRWA, foram mortos no conflito.