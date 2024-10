Estoques no atacado nos EUA sobem 0,1% em agosto ante julho

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram expansão de 0,1% em agosto ante julho, a US$ 904,8 bilhões, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta quarta-feira, 9. O resultado ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,1% no período.

O dado de julho ante junho foi revisado para baixo, de 0,3% para 0,2%, a US$ 903,7 bilhões.