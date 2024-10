Eleições 2024: Boulos diz querer dialogar com quem votou em outros candidatos

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) disse que quer dialogar com pessoas que votaram em outros candidatos no primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, em caminhada pelo comércio no Largo 13, em Santo Amaro, zona sul da cidade.

Em meio ao frio e à garoa, o psolista reforçou suas críticas à gestão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). "Quem acha que a cidade vai bem, que é normal esperar meses na fila para atendimento médico e se sente seguro ao andar na rua pode votar no Nunes", afirmou.

O discurso de Boulos faz parte de uma tentativa de sua campanha de aderir pessoas insatisfeitas com o governo atual em torno de sua candidatura, e dessa forma puxar votos de outros candidatos derrotados no domingo passado, 6. A intenção é ele se colocar como o candidato "contra o que está aí".

Mais cedo, o psolista afirmou que vai incluir em seu plano de governo três propostas da deputada federal Tabata Amaral (PSB), que declarou apoio à Boulos logo depois do resultado do primeiro turno.

As propostas são o chamado "jovem empreendedor", que consiste numa linha de crédito para pessoas de 18 a 29 anos; a "rede de apoio à mãe paulistana atípica", que proporcionaria apoio psicológico e tempo livre para mães com filhos autistas; e a criação de um parque tecnológico na zona leste de São Paulo.