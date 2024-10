Economia da Alemanha deve voltar a encolher em 2024, diz ministro

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha deve sofrer uma contração de 0,2% em 2024, informou o Ministério da Economia alemão nesta quarta-feira, tornando-se o único país do G7 a registrar uma queda no Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, como também ocorreu em 2023.

O governo cortou sua projeção anterior de crescimento de 0,3% para este ano, conforme a recuperação esperada para a segunda metade do ano não se concretizou.

A economia da Alemanha já foi a economia de desempenho mais fraco entre seus grandes pares da zona do euro e outros países do G7 no ano passado, com um declínio de 0,3% no PIB.

Se a economia encolher pelo segundo ano consecutivo, o que aconteceu pela última vez em 2002 e 2003, quando os setores de exportação e manufatura enfrentaram dificuldades, a Alemanha será a única economia do G7 em contração, de acordo com as últimas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A economia da Alemanha sofreu queda no segundo trimestre, provocando temores de uma possível recessão, que é definida como dois trimestres consecutivos de contração.

A economia não tem crescido fortemente desde 2018 devido a seus problemas estruturais e desafios geopolíticos, disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, em sua apresentação das previsões.

A dinâmica de crescimento deve voltar a se recuperar gradualmente, disse o ministério, esperando um crescimento de 1,1% para 2025, em comparação com 1,0% anteriormente.

Pela primeira vez, o governo incluiu uma previsão para 2026, quando a economia da Alemanha deve expandir 1,6%.