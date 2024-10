Dirigentes do Fed consideraram que condições do mercado de trabalho permanecem sólidas

Em ata divulgada nesta quarta-feira, 9, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os dirigentes apontaram que as condições de mercado de trabalho permaneceram sólidas, apesar de a taxa de desemprego ter aumentado notavelmente. Além disso, vários participantes observaram que, com a oferta e a demanda no mercado de trabalho praticamente em equilíbrio, aumentos salariais provavelmente não seriam uma fonte de pressões inflacionárias gerais em um futuro próximo.

O documento refere-se à reunião realizada em 17 e 18 de setembro, portanto, antes da divulgação do payroll de setembro, que trouxe criação de vagas acima das expectativas.

Os dirigentes concordaram que os indicadores do mercado de trabalho mereciam monitoramento rigoroso, com alguns observando que, como as condições no mercado de trabalho desaceleraram, o risco cresceu de que continuidade da desaceleração poderia levar a uma deterioração mais séria.

As próximas avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, além de desdobramentos financeiros e internacionais.