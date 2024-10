Diplomata britânico Tom Fletcher é o novo chefe humanitário da ONU

A ONU nomeou, nesta quarta-feira (9), o diplomata e acadêmico britânico Tom Fletcher para dirigir o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), em meio a grandes crises internacionais.

Fletcher sucederá seu compatriota, Martin Griffiths, que deixou o cargo em junho por motivos de saúde.

"O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou hoje a nomeação de Tom Fletcher, do Reino Unido, como secretário-geral para Assuntos Humanitários", disse a organização em comunicado.

Ainda não há uma data prevista para Fletcher assumir o posto, e até lá Joyce Msuya continuará como secretária interina, informou um porta-voz da ONU.

Fletcher é diretor do Hertford College da Universidade de Oxford e, anteriormente, ocupou vários cargos no exterior no Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, indicou a ONU em seu comunicado.

Foi embaixador do Reino Unido no Líbano (2011-2015) e assessor de Política Externa e Desenvolvimento de três primeiros-ministros britânicos (2007-2011), entre outros, segundo a ONU.

Também trabalhou no governo do ex-primeiro-ministro trabalhista Gordon Brown em questões de educação para refugiados.

