Corpo de homem desaparecido em deslizamento no AM é encontrado em rio

A Marinha do Brasil encontrou o corpo de um homem que estava desaparecido desde o deslizamento de terra no Porto da Terra Preta, em Manacapuru (AM).

O que aconteceu

O corpo de Franklin Pinheiro de Souza, 36, foi visto na manhã desta quarta-feira (9) no rio Solimões. Ele foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros e na sequência levado para perícia no Instituto Médico Legal para identificação.

Franklin e uma criança de seis anos estavam desaparecidos desde o acidente. A criança, no entanto, ainda não foi encontrada, informou o governo do Amazonas. Os agentes ainda seguem com as buscas para localizá-la.

Entenda o caso

Na segunda-feira (7), a terra cedeu e uma cratera foi aberta. Dez pessoas foram encaminhadas ao hospital do município com escoriações.

Governo do Amazonas disse que o porto está sob responsabilidade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Em nota, a agência informou que não é a responsável pela administração do local, apenas pelo IP4 — instalação portuária destinada ao embarque e desembarque de passageiros, e movimentação e armazenagem de carga ao longo de canais, rios, lagoas, enseadas, baías e angras.

Dnit disse acreditar que o deslizamento foi causado por um fenômeno sazonal. O evento é conhecido como "terras caídas", comum nesta época do ano na região. Trata-se do termo como a população local descreve o processo de erosão fluvial, com escorregamentos, deslizamentos, desmoronamentos e desabamentos, que podem ter várias dimensões.

Mesmo fenômeno provocou desabamento às margens do rio Purus, afluente do rio Solimões, no ano passado. O acidente deixou dois mortos e mais de 200 desabrigados na comunidade Arumã, no município amazonense de Beruri (a 263 quilômetros de Manaus).