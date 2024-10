Conflito geopolítico pode custar US$14,5 tri à economia global em 5 anos, diz Lloyd's

LONDRES (Reuters) - A economia global poderá sofrer perdas de 14,5 trilhões de dólares em um período de cinco anos devido a um hipotético conflito geopolítico que atinja as cadeias de suprimentos, disse o mercado de seguros Lloyd's of London, nesta quarta-feira.

O impacto econômico viria de graves danos à infraestrutura na região do conflito e do potencial de comprometimento das rotas de navegação, afirmou o Lloyd's em um comunicado.

As guerras na Ucrânia e em Gaza já perturbaram as rotas de navegação no Mar Negro e no Mar Vermelho.

"Com mais de 80% das importações e exportações do mundo -- cerca de 11 bilhões de toneladas de mercadorias -- no mar a qualquer momento, o fechamento das principais rotas comerciais devido a um conflito geopolítico é uma das maiores ameaças aos recursos necessários para uma economia resiliente", disse o Lloyd's.

A possibilidade de um conflito geopolítico desse tipo é um risco sistêmico -- ou de baixa probabilidade, mas de alto impacto, disse o Lloyd's.

O Lloyd's disse que também pesquisou outros possíveis riscos sistêmicos em parceria com o Cambridge Centre for Risk Studies, incluindo ataques cibernéticos e eventos climáticos extremos.

(Reportagem de Carolyn Cohn)