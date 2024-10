Chevrolet Equinox agora é elétrico com autonomia de 440 km; veja o preço

O novo Chevrolet Equinox EV dá sequência aos planos de eletrificação da marca norte-americana no Brasil. Depois da família Bolt e do recente Blazer EV, o SUV estreia por aqui em versão única com 292 cv, 443 km de autonomia e preço de R$ 419.000.

Produzido em Ramos Zaire (México), o Equinox usa plataforma elétrica da General Motors, chamada Ultium, que o deixa com porte de Toyota SW4 (4,84 metros de comprimento) e distância entre-eixos de Fiat Toro (2,95 m), além de 1,65 m de altura e 1,95 de largura. O porta-malas carrega 441 litros e o carro pesa 2.336 kg - 542 kg só do pack de baterias.

A Chevrolet escolhe para o Brasil a configuração com dois motores, sendo o principal na dianteira e um extra auxiliar nas rodas traseiras. Juntos, fornecem o equivalente a 292 cv de potência e 46 kgfm de torque. Segundo a marca, o 0 a 100 km/h é feito em 5,8 segundos - mesmo tempo do Blazer EV, que tem 347 cv e tração traseira.

Imagem: Divulgação

O Equinox EV consegue rodar 443 km de acordo com a homologação do Inmetro. Este número o coloca entre os cincos carros elétricos com mais autonomia vendidos no Brasil, atrás somente dos BMW iX (528 km) e i7 (479 km), e do Blazer EV (483 km). O Equinox EV empata com o Porsche Macan. Na padrão de medição dos Estados Unidos, por exemplo, o SUV dos 500 km de autonomia.



Isso se dá graças à bateria de 85 kWh que traz uma vantagem: a carga lenta chega a 22 kW, enquanto a maioria de outros elétricos vai até 11 kW. Em alta tensão, o SUV suporta até 150 kW.

Design e equipamentos

Imagem: Divulgação

Já o design é bem futurista. A dianteira traz uma assinatura de LED por toda sua extensão e os faróis de posição ficam logo abaixo. Atrás um visual mais "normal" com as lanternas conectadas.

O interior é bem parecido com o recém-lançado Blazer EV. Tem o painel de instrumentos de 11 polegadas, mas destaque é a grande tela de 17,7" do multimídia My Link, que usa um software desenvolvido pela GM em parceria com o Google, o Ultifi, que tem recursos, aplicativos e serviços integrados à central. Desde o Blazer EV, a matriz opta por este sistema e não mais o espelhamento de Apple Carplay ou Android Auto.

Imagem: Divulgação

A justificativa é que estas duas últimas tecnologias, de acordo com a fabricante de automóveis, apresenta muitos problemas, com conexões ruins ou que se perdem e respostas lentas, o que ocasiona o motorista, muitas vezes, ter que recorrer ao seu smartphone e com isso desviar a atenção da estrada e, consequentemente, pôr em risco a segurança.

Entre os itens de série estão rodas de 19", controle de cruzeiro adaptativo, maçaneta retrátil, partida sem botão, o sistema de concierge OnStar, Wi-Fi nativo com 20 gb de dados por mês grátis durante quatro anos e conexão de até sete dispositivos, câmera 360°, sete airbags e alerta de mudança de faixa.

Imagem: Divulgação

Em termos de tabela de preço, este valor cobrado coloca o Equinox EV para rivalizar diretamente com o novato Kia EV5 (R$ 399.990) e também com alguns concorrentes premium, como BMW iX1 (R$ 362.950) e Volvo C40 (R$ 359.950) - apesar de terem tamanhos menores em relação ao Chevrolet.

Seis lançamentos em 2024

Nova Spin é um dos seis lançamentos que a GM terá no mercado brasileiro ao longo de 2024 Imagem: Divulgação

A General Motors já havia anunciado que neste ano terá seis lançamentos de veículos no mercado brasileiro. Destes, cinco já chegaram às concessionárias: os novos Chevrolet Spin, S10, Trailblazer, Blazer EV e, agora, Equinox EV.

O sexto e último lançamento, provavelmente, será uma versão da picape grande Silverado, também trazida de fora do Brasil.

