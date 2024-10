Cepea manterá elaboração de indicador do boi gordo mesmo com fim de parceria

São Paulo, 9 - O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, afirmou que continuará elaborando o seu indicador do boi gordo, agora de maneira independente, após o fim da parceria com a B3 para o Indicador do Boi Cepea/B3. Em nota, disse que seguirá com suas pesquisas sobre o mercado pecuário, além de estudos em outros setores do agronegócio. Conforme o centro de estudos, outras parcerias com a B3, como a elaboração dos indicadores de milho e etanol, serão mantidas. "O agronegócio brasileiro continuará contando com as informações e análises do Cepea para que a justa concorrência sempre prevaleça. A parceria do Cepea com a B3 segue com a elaboração dos indicadores do milho e do etanol, bem como outras iniciativas em estudo", disse o Cepea na nota.O Cepea lembrou que suas pesquisas abrangem 32 cadeias agropecuárias e reiterou, na nota, compromissos com "princípios científicos, a imparcialidade e os valores de integridade". "Sem fins lucrativos, o Cepea faz pesquisas que objetivam proporcionar transparência aos mercados, reduzindo as assimetrias de informação que limitam o desenvolvimento equilibrado do mercado. Em ambientes transparentes e com informações simétricas, a influência do poder econômico nos negócios tende a desaparecer", disse.A B3 informou na terça-feira, 8, que passou a contar com o Indicador do Boi Datagro como referência para liquidar contratos futuros. A adoção do novo indicador já foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e será considerada para liquidar os contratos com vencimentos a partir de fevereiro de 2025. Para os contratos de outubro de 2024 a janeiro de 2025, o indicador do Cepea continua a ser a referência.