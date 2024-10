Caramuru anuncia R$ 2,235 bi em investimentos após lei do Combustível do Futuro

São Paulo, 9 - A Caramuru Alimentos anunciou nesta terça-feira (8) um pacote de investimentos de R$ 2,235 bilhões em seis áreas estratégicas do setor de bioenergia. O anúncio ocorreu no mesmo dia da sanção da Lei do Combustível do Futuro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabelece programas de incentivo a combustíveis verdes.Os investimentos da empresa, que completa 60 anos em 2024, incluem a construção de uma planta de Proteína Concentrada de Soja (SPC) em Itumbiara (GO), com capacidade para 100 mil toneladas anuais de SPC e 40 mil toneladas de melaço. Em Miritituba (PA), será construído um terminal rodo-hidroviário em parceria com a Três Tentos Agroindustrial para o escoamento de grãos e biocombustíveis de Mato Grosso. A Caramuru também ampliará sua capacidade de processamento de soja em Ipameri (GO), de 450 mil para 900 mil toneladas anuais, visando à autossuficiência em óleo para a produção local de biodiesel. Em Sorriso (MT), uma nova planta produzirá 40 mil toneladas anuais de glicerina farmacêutica bidestilada.O plano prevê, ainda, uma planta de etanol de milho em Nova Ubiratã (MT), em parceria com a Biocen, que processará 600 mil toneladas de milho por ano, resultando na produção de 280 milhões de litros de etanol e 175 mil toneladas de DDG para nutrição animal. A unidade será autossuficiente em energia elétrica. No Porto de Santana (AP), será instalado um sistema de carregamento com capacidade para 1.500 toneladas por hora, otimizando as exportações.O diretor-presidente da Caramuru, Júlio Costa, afirma que os investimentos refletem o compromisso da empresa com energia limpa e renovável. "A bioenergia é o futuro não apenas do Brasil, mas de toda a matriz energética global", disse em nota. A Caramuru tem presença em seis estados. Sua capacidade anual inclui o processamento de 2 milhões de toneladas de soja, 230 mil toneladas de refino de óleos, 470 mil toneladas de milho e mais de 550 milhões de litros de biodiesel.