Candidato tem votação anulada e município do Rio não terá segundo turno

O município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, não terá mais segundo turno. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-RJ) indeferiu a candidatura de Professor Joziel (DC) e anulou seus 2.624 votos. Com a mudança, Leo Vieira (Republicanos), que estava à frente com 122.399 votos (49,82%), passa a ter 50,94% dos votos válidos e deverá ser o prefeito. Vieira disputaria o segundo turno com Valdecy da Saúde (PL), que recebeu 81.102 (33,01%). Procurados, os citados não responderam às tentativas de contato.

A sentença ocorreu em decorrência de problemas com o vice na chapa de Joziel, Felipe Juventude (DC). Juventude não apresentou a documentação comprovando sua filiação ao Democracia Cristã no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. A chapa também não apresentou um novo nome para a vaga. A decisão foi assinada pela juíza Renata Travassos, da 88ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira, 8.

No Instagram, Leo Vieira postou um story (publicação que dura 24h) comemorando o fato de a chapa ter sido eleita em 1º turno. Ele agradeceu aos eleitores e ao apoio do MDB à sua candidatura.

"Impõe-se o reconhecimento da inviabilidade da chapa majoritária formada por Joziel Ferreira Carlos e Felipe Castro da Silva, como consequência do indeferimento definitivo da candidatura deste último, ocorrida em 11/09/2024, a também estender seus efeitos para o pedido de registro de Joziel Ferreira", estabeleceu a juíza.

Leo Vieira deve ser declarado vencedor das eleições no cartório da 88º Zona Eleitoral do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 11, de acordo com o portal G1.