Biden e Netanyahu tiveram conversa 'produtiva', informa Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente, Kamala Harris, tiveram, nesta quarta-feira (9), uma conversa telefônica "produtiva' com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre a resposta ao ataque iraniano com mísseis da semana passada, informou a Casa Branca.

"Nesta manhã, o presidente Biden conversou com o primeiro-ministro Netanyahu. A vice-presidente também participou da conversa", indicou a Casa Branca em comunicado.

A chamada durou cerca de 30 minutos e foi "direta", "honesta" e "produtiva", afirmou mais tarde a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

"Os governos dos Estados Unidos e de Israel têm mantido discussões desde a semana passada, após o ataque do Irã. Essas discussões continuaram entre o presidente e o primeiro-ministro", disse Karine.

"Continuaremos a ter essas discussões com Israel sobre como vão responder", acrescentou a porta-voz, que não deu detalhes, mas afirmou que publicariam mais tarde um resumo da conversa.

A chamada ocorreu em meio a um contexto de tensão entre Biden e Netanyahu, e foi a primeira desde 21 de agosto, um intervalo de sete semanas durante o qual Israel também lançou uma ofensiva contra o Hezbollah no Líbano.

Biden advertiu Israel para não atacar as instalações nucleares do Irã e também desaconselhou um ataque às instalações petrolíferas do país persa, o que poderia fazer disparar os preços do petróleo, a menos de um mês das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Kamala Harris substituiu Biden na candidatura democrata e será adversária do ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições de 5 de novembro.

Ao contrário de Biden, Trump chegou a sugerir na semana passada que Israel deveria atacar as instalações nucleares iranianas.

