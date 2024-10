Biden diz que furacão Milton parece ser 'tempestade do século'

NOVA YORK, 9 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta quarta-feira (9) que o furacão Milton está se encaminhando para ser a "tempestade do século".

O mandatário ainda pediu para que todas as pessoas que vivem no caminho do fenômeno "sigam todas as instruções de segurança", pois é uma "questão de vida ou morte".

"Parece a tempestade do século. Diversas comunidades no caminho do furacão Milton não tiveram tempo para recuperar o fôlego entre Helene e Milton, duas tempestades históricas em duas semanas", disse o democrata.

A vice-presidente dos EUA e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, seguiu os mesmos passos de Biden ao pedir que os cidadãos da região de Tampa que "levem a sério" o furacão Milton.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) afirmou que os fortes ventos do fenômeno, que são mais de 200 km/h, provocaram "vários" tornados no sul da Flórida, colocando em alerta 12 milhões de pessoas.

O Milton deverá tocar o solo entre hoje (9) e amanhã (10), mas a população já se prepara para a chegada do furacão. Os moradores das zonas de risco esvaziaram as prateleiras dos mercados e fixaram painéis de madeira em frente a portas e janelas. (ANSA).

