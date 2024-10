Biden alerta sobre ameaça do furacão Milton e condena desinformação

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, alertou que o furacão Milton tem um poder de destruição incrível, ao mesmo tempo em que fez um apelo para que as pessoas se abrigassem com segurança e condenou a desinformação sobre a tempestade como antiamericana.

"É prejudicial para aqueles que precisam de ajuda", disse Biden sobre a desinformação sobre a tempestade e a resposta do governo.

Perguntado por que o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano à Presidência, estava espalhando desinformação, Biden disse que não sabia.

Trump, que está concorrendo contra a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata, procurou retratar a resposta do governo Biden-Harris às recentes tempestades como ineficaz.

"É perigoso -- é inconcebível, francamente, que alguém que se considere um líder engane pessoas desesperadas a ponto de essas pessoas desesperadas não receberem a ajuda a que têm direito, e é por isso que eu chamo isso de perigoso", disse Kamala, segundo a CNN.

Enquanto as autoridades norte-americanas se esforçam para combater a desinformação sobre desastres naturais, pelo menos três republicanos do Congresso condenaram as teorias da conspiração repetidas por outros membros de seu próprio partido.

(Reportagem de Nandita Bose e Jeff Mason)