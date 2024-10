Bia Haddad avança às oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan

A tenista brasileira Bia Haddad, número 12 do mundo, se classificou para as oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan nesta quarta-feira (9), ao derrotar a russa Veronika Kudermetova (N.63).

Bia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 30 minutos.

A próxima adversária da brasileira será a polonesa Magdalena Frech (N.27), que bateu a americana Emma Navarro (N.8) por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 6-3.

Por sua vez, as cabeças de chave Aryna Sabalenka (N.2), Jessica Pegula (N.3) e Coco Gauff (N.4) também avançaram sem dificuldades às oitavas de final do torneio.

Sabalenka derrotou sem problemas a tcheca Katerina Siniakova (N.37) com parciais de 6-4, 6-4.

Após ser eliminada nas quartas de final no WTA 1000 de Pequim, a bielorrussa busca em Wuhan valiosos pontos no ranking para encostar na número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, que não participa do torneio.

"Ter esta rivalidade com Iga é algo enorme para o tênis e algo muito necessário, eu diria, para o tênis feminino", disse Sabalenka, que vai buscar a vaga nas quartas de final contra a cazaque Yulia Putintseva (N.35).

Já a americana Coco Gauff, de volta ao Top 5 depois do título em Pequim, manteve a sequência de vitórias ao bater a búlgara Viktoriya Tomova (N.48) em uma hora e 15 minutos de jogo por 2 sets a 0 (6-1 e 6-2).

Gauff vai enfrentar nas oitavas a ucraniana Marta Kostyuk (N.17).

Uma das surpresas do torneio foi a vitória da americana Hailey Baptise (N.102), que eliminou na segunda rodada a tcheca Barbora Krejcikova (N.10) por 6-3, 7-5.

Por sua vez, a também americana Jessica Pegula, finalista do US Open, avançou com o abandono da russa Anastasia Potapova (N.38) quando já vencia por 6-2 e 2-0.

Outra jogadora do Top 10, a italiana Jasmine Paolini (N.6), conseguiu sua vaga nas oitavas ao vencer a chinesa Yue Yuan (N.41) por 6-4 e 6-3.

-- Resultados da segunda rodada do WTA 1000 de Wuhan:

Aryna Sabalenka (BLR) x Katerina Siniaková (CZE) 6-4, 6-4

Yulia Putintseva (CAZ) x Donna Vekic (CRO/N.15) 6-4, 3-6, 6-4

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Veronika Kudermetova (RUS) 6-1, 6-4

Magdalena Frech (POL) x Emma Navarro (EUA) 6-4, 3-6, 6-3

Cori Gauff (EUA) x Viktoriya Tomova (BUL) 6-1, 6-2

Marta Kostyuk (UCR) x Amanda Anisimova (EUA) não se apresentou

Magda Linette (POL) x Lesya Tsurenko (UCR) 5-2 e abandono

Daria Kasatkina (RUS) x Bernarda Pera (EUA) 6-4, 1-6, 6-1

Zheng Qinwen (CHN) x Jaqueline Cristian (ROM) 6-2, 6-4

Leylah Fernandez (CAN) x Kamilla Rakhimova (RUS) 6-2, 5-7, 7-6 (7/4)

Erika Andreeva (RUS) x Mirra Andreeva (RUS) 6-3, 6-1

Jasmine Paolini (ITA) x Yuan Yue (CHN) 6-4, 6-3

Hailey Baptiste (EUA) x Barbora Krejcikova (CZE) 6-3, 7-5

Ekaterina Alexandrova (RUS) x Anna Kalinskaya (RUS) 6-4, 6-7 (2/7), 6-1

Wang Xinyu (CHN) x Lucia Bronzetti (ITA) 4-6, 6-2, 6-4

Jessica Pegula (EUA) x Anastasia Potapova (RUS) 6-2, 2-0 e abandono

© Agence France-Presse