Diminui constipação e faz bem para a pele: os benefícios da biribá à saúde

A biribá é uma fruta nativa da Amazônia que possui um sabor levemente ácido, polpa cremosa e casca esverdeada, ovalada e espinhosa.

É fonte de carboidratos, fibras, vitamina C e pequenas quantidades de minerais, como cálcio, fósforo e potássio. A seguir, veja os principais benefícios da biribá para a saúde.

Diminui constipação

Por ter fibras, o consumo regular auxilia no funcionamento intestinal, prevenindo a constipação e promovendo a saúde do sistema digestivo. As fibras presentes na fruta também ajudam a manter o equilíbrio da microbiota intestinal.

Faz bem para pele e cabelos

Devido ao seu alto teor de vitamina C, a biribá contribui para a produção de colágeno, essencial para a saúde da pele e dos cabelos. A vitamina C também possui propriedades antioxidantes, que ajudam a proteger a pele contra o envelhecimento precoce e os danos causados pelos radicais livres.

Contém antioxidantes

O consumo de biribá ajuda a neutralizar os radicais livres no organismo, protegendo as células de danos que podem levar ao envelhecimento e ao desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes e doenças cardíacas. Além disso, a fruta fortalece o sistema imunológico, auxiliando na defesa contra infecções.

Os antioxidantes presentes na biribá também contribuem para a saúde da pele, protegendo-a dos danos causados pela radiação UV e mantendo sua elasticidade. Esses compostos também podem melhorar a saúde cerebral, reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas.

Contribui com a saúde cardiovascular

O potássio presente no biribá regula a pressão arterial, o que promove a saúde cardiovascular. Além disso, os antioxidantes presentes reduzem a inflamação e o estresse oxidativo, fatores que contribuem para a prevenção de doenças cardíacas.

Regula o açúcar no sangue

As fibras encontradas na biribá desempenham um papel importante na regulação da absorção de açúcar no sangue. Elas ajudam a retardar a digestão e a absorção de carboidratos, o que resulta em uma liberação mais gradual de glicose na corrente sanguínea. Isso evita picos glicêmicos, que podem levar a um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue.

Contribui com inflamações

Contém compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias, o que reduz a inflamação no corpo, contribuindo para a prevenção de doenças inflamatórias crônicas, como artrite e doenças cardiovasculares.

Aumenta a saciedade

Devido ao seu teor de fibras, a biribá promove a sensação de saciedade, ajudando no controle do apetite e, consequentemente, na perda de peso. No entanto, como é uma fruta rica em carboidratos, o consumo deve ser moderado em dietas de restrição calórica.

Contraindicações

A biribá é geralmente segura para a maioria das pessoas. No entanto, indivíduos com condições específicas, como diabetes, devem ter cautela ao consumi-la devido ao seu teor de açúcar natural.

Além disso, pessoas podem ter alergia a frutas tropicais, como biribá, a cherimoia e a fruta-do-conde, e devem evitar seu consumo.

Em excesso, o consumo de biribá pode levar a desconfortos gastrointestinais, como diarreia e cólicas.

Como consumir?

Não existe uma recomendação específica para a quantidade diária de consumo de biribá. No entanto, uma porção de 100 a 150 gramas (aproximadamente uma unidade pequena) é considerada adequada para a maioria das pessoas.

A fruta pode ser consumida in natura eou incorporada em diversas preparações culinárias:

Vitaminas, sucos e smoothies.

Saladas de frutas.

Sobremesas, como mousses, pudins e tortas.

Sorvetes.

Geleias e compotas.

Fonte: Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).